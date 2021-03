Isola dei Famosi, Fariba rischia la squalifica: “Ha acceso il fuoco con l’assorbente” (VIDEO)

Fariba Tehrani rischia la squalifica: il motivo

Il primo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 condotta da Ilary Blasi ha fatto un botto d’ascolti e non è stato da meno il secondo in onda giovedì. Nel frattempo alcuni naufraghi del reality show di Canale 5 hanno rischiato la squalifica nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’avvio.

Si tratta di una concorrente in particolare Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi. La donna si trova sulla Parasite Island insieme a Ubaldo Lanzo. I due aspiranti naufraghi sono seguiti dall’esperto Marco Maddaloni, visto che si trovano in condizioni estreme e devono imparare pian piano le regole per la sopravvivenza.

La madre di Giulia Salemi ha acceso il fuoco con un assorbente

Stando a quello che è stato mandato in onda nel daytime, pare che Fariba Tehrani abbia commesso una scorrettezza, utilizzando un assorbente per accendere il fuoco. Dopo qualche ora è arrivato un comunicato della produzione del reality show di Canale 5, che ha minacciato la donna e il cromatologo Ubaldo Lanzo di squalificarli e di rispedirli a casa.

“Avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura. Per questo motivo dovete spegnerlo immediatamente, pena espulsione definitiva dall’Isola”, si legge sulla nota. Naturalmente i due concorrenti hanno immediatamente obbedito al comunicato dell’Isola dei Famosi 15 e per loro fortuna tutto è tornato alla normalità. (Continua dopo il post)

Chissà come se la sta cavando Fariba su Parasite Island… Conosciamo meglio la nostra aspirante naufraga! 💪Stay Tuned #Isola 🏝 pic.twitter.com/NYbDLXbCfn — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 17, 2021

Isola 15: il gesto di Fariba Tehrani è diventato virale sul web

Come era prevedibile, la vicenda è diventata immediatamente virale sul web e sui vari social network. Infatti, molti telespettatori de L’Isola dei Famosi 15 sperano che il programma faccia vedere le immagini nel momento in cui Fariba Tehrani e il compagno d’avventura Ubaldo Lanzo hanno acceso il fuoco con l’aiuto di un assorbente.

Tra l’altro proprio la madre dell’ex gieffina Giulia Salemi un giorno prima era stata protagonista di un momento davvero complicato. Nel vedere un serpente strisciare nei paraggi, la donna è sbottata così: “Ho paura, non dormo stanotte”. Ecco il video in questione: