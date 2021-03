Isola dei famosi 2021, Beppe Braida svela un retroscena del backstage: “Doveva essere una sorpresa” (FOTO)

Nella puntata di ieri dell’isola dei famosi sono approdati quattro nuovi concorrenti, tra di loro anche il comico Beppe Braida. Quest’ultimo, insieme a Valentina Persia, si sono aggiunti al gruppo dei “Burinos”.

Durante il loro approdo, però, il comico si è lasciato scappare qualcosa di troppo. In particolare, si è soffermato su un evento verificatosi nel backstage del programma. Gli utenti più attenti, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di notare l’accaduto e commentarlo sui social.

Beppe Braida sbaraglia tutti

L’Isola dei famosi 2021 sta cominciando a delineare le prime alleanze e le divergenze, ma a stravolgere gli equilibri sono arrivati quattro nuovi concorrenti, tra cui Beppe Braida. Quest’ultimo si è subito contraddistinto per il suo essere molto eccentrico e, soprattutto, senza peli sulla lingua. La sua spontaneità è così evidente che il protagonista si è lasciato sfuggire qualcosa di troppo durante la sua prima comparsa sull’isola. In particolare, l’ingresso dei nuovi arrivati sarebbe dovuta essere una sorpresa.

I concorrenti, infatti, non sono tenuti a conoscere in anticipo le dinamiche di gioco del programma. Essi, infatti, non sono a conoscenza dell’esistenza di Parasite Island, attualmente occupata da Fariba Tehrani, Ubaldo Lanza e il nuovo arrivato, il visconte Ferdinando Guglielmotti. Ad ogni modo, durante la diretta, Beppe si è lasciato andare con i suoi compagni d’avventura e ha fatto una confessione.

Gaffe all’Isola dei famosi

Ilary Blasi, infatti, ha fatto credere ai telespettatori che l’arrivo dei nuovi protagonisti fosse una sorpresa, ma non è così. Beppe Braida, infatti, ha rivelato che tutti si sono visti prima di partire alla volta dell’Isola dei famosi per dare luogo a delle clip da registrare durante il bachstage. Tutti, dunque, erano a conoscenza del fatto che lui e gli altri tre sarebbero sbarcati in un secondo momento. Questa, però, non è stata l’unica gaffe verificatasi durante la seconda puntata.

Anche Vera Gemma si è lasciata scappare qualcosa di troppo. La donna ha detto che alle ore 18:30 è solita guardare una “fiction” sull’isola, che consiste nello spiare i membri dell’altro gruppo. I concorrenti, però, non potrebbero conoscere l’orario, in modo da vivere in completo isolamento. Pertanto, subito dopo aver pronunciato questa frase, la donna si è resa conto della gaffe e si è corretta dicendo di compiere quest’azione a quelle che crede essere le 18:30. Anche in questo caso, però, i fan più attenti hanno notato tutto.