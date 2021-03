Oroscopo 20 marzo 2021: Gemelli favoriti, Sagittario in rimonta

L’Oroscopo del 20 marzo denota una giornata all’insegna della curiosità per i Gemelli, favoriti i rapporti di coppia. I nati sotto il segno della Bilancia, invece, vivranno alti e bassi in amore. Giornata di riposo per molti segni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di riposo per voi. Approfittatene per dedicarvi un po’ ai vostri hobby e alla cura della vostra mente e del vostro corpo. In amore dovete essere un po’ più intraprendenti, mentre per quanto riguarda il lavoro, forse è il caso di cambiare un po’ aria. Invece di arrabbiarvi per ogni opinione differente dalla vostra, cercate di allargare i vostri orizzonti.

Toro. L’Oroscopo del 20 marzo esorta i nati sotto il segno del Toro a farsi forza e coraggio. Nella vita bisogna essere ottimisti, il che non vuol dire vivere di castelli in aria, bensì, agire in modo concreto affinché le cose vadano nella direzione sperata. Anche se non dovesse andare tutto per il verso giusto, non demordete.

Gemelli. Luna in Gemelli vuol dire una sola cosa: curiosità estrema per le cose e le persone che vi circondano. Oggi siete particolarmente inclini al dialogo e ai rapporti sociali. Per tale ragione, se siete single ci sono ottime probabilità di fare nuove conoscenze. Nella sfera professionale, invece, cercate di essere meno teorici e più pratici.

Cancro. Questo è il giorno giusto per dedicarsi un po’ di più ai rapporti di coppia e alla vita privata in generale. Siete stati molto impegnati in questi giorni e questo vi ha portato a trascurare una persona cara. Evitate che questo ricapiti, altrimenti la situazione potrebbe diventare più complessa. Nel lavoro, occhi aperti sulle nuove opportunità.

Leone. Dopo aver vissuto dei giorni parecchio turbolenti per quanto riguarda la sfera professionale, a partire da oggi ci sarà un leggero miglioramento. Approfittate anche del fatto che è cominciato il fine settimana per concedervi qualche momento di relax, magari in compagnia della persona amata. In questo periodo avete trascurato i sentimenti.

Vergine. Buona giornata per quanto riguarda i sentimenti. Se state pensando da tempo di aprire il vostro cuore a qualcuno, questo è il momento giusto per farlo. Se, invece, siete un po’ incerti nei confronti del partner, approfittate di questa Luna favorevole per risolvere tutte le questioni in sospeso. In campo professionale c’è tranquillità.

Previsioni 20 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alti e bassi in amore. Quando vi capitano i momenti un po’ più demotivanti cercate di mantenere la calma e di non rincarare la dose. La professione procede senza troppi intoppi, ma presto potrebbero presentarsi delle occasioni che fareste bene a prendere in considerazione. Mai dondolarsi sugli allori.

Scorpione. La giornata comincerà con un po’ di cose da fare e questioni da sbrigare. Ad ogni modo, a partire dal pomeriggio cercate di godervi un po’ di meritato relax. Circondatevi delle persone a cui volete bene e non pensate ad altro. Questa settimana vi siete stressati più del dovuto per situazioni che non meritavano tutta questa attenzione. Adesso staccate la spina.

Sagittario. I sentimenti stanno pian piano tornando in ordine. Gli ultimi giorni sono stati un po’ turbolenti e potrebbero aver messo in discussione anche il rapporto più stabile. Ad ogni modo, non temete, perché tutto quello che ha un reale valore non può essere spazzato via da una banale discussione. Siate più ottimisti.

Capricorno. L’Oroscopo del 20 marzo vi esorta a fare chiarezza con il partner. Se alcuni vostri comportamenti non sono stati pienamente capiti, cercate di non chiudervi a riccio. Spiegate le vostre ragioni e non lasciate nulla al caso. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, presto dovrete prendere delle decisioni.

Acquario. Se state lavorando ad un progetto importante, che si prospetta essere a lungo termine, non abbiate paura di osare un po’. Spesso tendete ad agire solo nel caso in cui i rischi vengono azzerati, ma non è così che si fanno gli affari migliori. Purtroppo talvolta è necessario prendere in considerazione il fatto che “chi non risica non rosica”.

Pesci. Il Sole continua a dominare il vostro segno e questo vi rende particolarmente inclini al romanticismo. Oggi, in particolar modo, potreste essere pervasi da un bisogno di dolcezza e di attenzioni da parte delle persone che vi circondano. Per quanto riguarda il lavoro, invece, se potete, prendetevi una giornata di riposo.