Il Paradiso delle signore anticipazioni 23 marzo: Fiorenza tradisce Dante e si vendica di Adelaide

La puntata del 23 marzo del Paradiso delle signore vedrà al centro dell’attenzione il segreto tra Dante e Marta. Il nuovo arrivato non è riuscito a tenere nascosto il vero motivo per cui ha deciso di tornare a Milano e adesso potrebbero scombussolarsi completamente gli equilibri.

Sua cugina Fiorenza, la quale ha scoperto tutto, sembrerà pronta a sfruttare le informazioni venute in suo possesso per vendicarsi di Adelaide. Cosimo, intanto, sarà davvero distrutto dopo aver appreso che l’affare con Umberto è sfumato per sempre.

Anticipazioni 23 marzo: Giuseppe incontra l’intermediario

Le anticipazioni della puntata di martedì 23 marzo del Paradiso delle signore rivelano che le veneri saranno in fibrillazione per il compleanno di Stefania. La ragazza ha, finalmente, ottenuto il benestare da sua zia Ernesta ed ha potuto rimanere a Milano a casa di Irene, Maria e Anna. Proprio le sue coinquiline, dunque, si organizzeranno per preparare un regalo alla loro amica. All’appello si uniranno anche Sofia, Paola e Gabriella.

A casa Amato, intanto, continueranno ad esserci delle tensioni. Giuseppe sarà invischiato con gli affari loschi di Girolamo e la situazione diventerà sempre più intricata. Nel corso della messa in onda di tale episodio, infatti, vedremo che il marito di Agnese farà la conoscenza del suo intermediario. A cosa porterà tutta questa vicenda? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Fiorenza pericolosa al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, invece, vedremo che Cosimo avrà da Umberto la conferma inerente il fatto che l’affare sia sfumato. Tale notizia manderà completamente in confusione il ragazzo, il quale adesso dovrà fare fronte a delle grandi difficoltà economiche. Purtroppo, non sono serviti a nulla gli interventi di Federico e di Vittorio per cercare di modificare il corso degli eventi. Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata del 23 marzo, vedremo che Fiorenza diventerà parecchio pericolosa.

Nello specifico, la donna ha appena scoperto il reale motivo per cui suo cugino Dante abbia deciso di venire a Milano improvvisamente. A quanto pare, tra lui e Marta c’è qualcosa di irrisolto e Fiorenza non potrà fare a meno di sfruttare a suo vantaggio tali informazioni. In particolare, la donna parrà volersi vendicare di Adelaide svelandole cosa nascondono la moglie di Vittorio e Romagnoli. Così facendo, però, tradirà irrimediabilmente la promessa fatta a suo cugino. I colpi di scena, dunque, sono assicurati.