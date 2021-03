Isola dei famosi, Akash contro Tommaso, la frase che nessuno ha sentito: “Io conosco il tuo passato…”

Nel corso della puntata del 19 marzo di Mattino 5 si è parlato dell’Isola dei famosi e, in particolar modo, della lite tra Akash e Tommaso. L’opinionista e il naufrago si sono punzecchiati in modo abbastanza piccato durante la puntata, in quanto il concorrente non ha apprezzato un intervento di Zorzi.

Ad ogni modo, pare che il modello dagli occhi di ghiaccio abbia pronunciato una frase abbastanza pesante contro l’opinionista. Le sue parole, però, sono state udite da pochissimi telespettatori. Vediamo cosa è accaduto.

La lite tra Akash e Tommaso all’isola dei famosi

Tra Akash e Tommaso sono già volate scintille nel corso della seconda puntata dell’isola dei famosi. Zorzi ha preso la parola per chiedere al suo interlocutore di spiegare meglio la questione inerente i suoi presunti nomi alternativi. Nel dettaglio, sul web sono circolate delle voci secondo cui pare che il modello, in passato, sia stato solito farsi chiamare in modo diverso. Quando Kumar ha appreso le insinuazioni dell’influencer, però, ha reagito malissimo.

Nello specifico, ha detto che non si sarebbe prestato a questo trash in quanto lui ha una rispettabilissima carriera al di fuori e non ha nessuna intenzione di comprometterla. In seguito, poi, ha anche esortato l’opinionista a darsi una calmata e a rivolgersi a lui in toni più educati. Il protagonista ha addirittura “minacciato” di lasciare il programma, cosa che potrebbe accadere molto presto dato che è finito in nomination.

La frase minacciosa e il retroscena

Ad ogni modo, tale lite è stata palese a tutti i telespettatori. Ciò che in molti nn hanno udito, però, riguarda una frase pronunciata da Akash contro Tommaso all’Isola dei famosi. Il modello ha detto di conoscere perfettamente la vita di Tommy, pertanto, il suo interlocutore avrebbe fatto bene a tacere. Dalle sue parole è sembrato come se avesse voluto alludere a cose abbastanza compromettenti. Nella puntata di Mattino 5, poi, sono emersi anche altri retroscena.

Antonella Mosetti, che era in collegamento con Federica Panicucci, ha detto di conoscere Akash ed ha svelato un retroscena. Pare, infatti, che il ragazzo abbia fatto moltissimi provini per partecipare all’isola, ma non è mai stato preso in passato. Questo, dunque, va a cozzare con il comportamento assunto dal modello, il quale sembra completamente irriconoscente verso chi gli ha dato la possibilità di diventare naufrago. In molti, inoltre, si sono chiesti: se la sua carriera fuori è così avviata, per quale ragione sta perdendo tempo in un programma definito trash? (Clicca qui per il video)