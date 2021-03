Ida Platano torna a Uomini e Donne? Ecco chi vorrebbe corteggiare (FOTO)

Nel numero del 19 marzo di Uomini e Donne Magazine è stata pubblicata un’intervista fatta a Ida Platano. La donna aveva già annunciato l’evento attraverso i suoi profili social e i fan sono apparsi sin da subito molto entusiasti.

La maggior parte di essi ha ammesso di aver immediatamente pensato che la dama avesse voluto annunciare il suo ritorno nel parterre del programma. Ebbene, a quanto pare potrebbe essere proprio così. Vediamo tutto quello che è emerso.

Ida Platano e i commenti su Riccardo e Roberta

Da quando Riccardo e Roberta hanno lasciato insieme il parterre di Uomini e Donne, i riflettori sono ripiombati su Ida Platano. Quest’ultima è stata anche al centro di svariate polemiche in quanto in molti l’hanno accusata di aver “rosicato”, per quanto accaduto. In effetti, durante l’intervista, la dama è apparsa molto schiva nel trattare l’argomento inerente il suo ex. In merito alla scelta dei due ex esponenti, infatti, la parrucchiera ha detto di aver preferito non guardare la scelta.

Inoltre, ha preferito anche non esprimersi nel momento in cui la produzione le ha chiesto di esprimere un parere su Roberta Di Padua. Ad ogni modo, nel corso del dibattito. la dama è arrivata a fare una confessione davvero molto interessante. Nello specifico, ha ammesso di guardare spesso il programma e di aver notato due cavalieri del trono over che hanno suscitato il suo interesse.

Il possibile ritorno a Uomini e Donne

Le persone in questione sono Gero che, stando alle anticipazioni del programma, pare abbia abbandonato il parterre, e Luca, nuovo arrivato tra i protagonisti. Specie quest’ultimo ha suscitato, sin da subito, l’interesse di molte dame specie per i suoi ritmi di vita da avventuriero. In ogni caso, Ida Platano non ha affatto escluso l’ipotesi di un ritorno a Uomini e Donne, anzi, ha detto che sarebbe molto felice di tornare in studio.

Al momento, infatti, non è ancora riuscita a trovare il suo uomo ideale, il quale dovrebbe essere sincero, leale e non dovrebbe farla sentire mai inferiore. Alla luce di queste affermazioni, dunque, i fan della dama le stanno mandando dei messaggi in privato in cui la stanno esortando a tornare nel talk show per riscattarsi. Dopo aver sofferto tanto per amore, infatti, sarebbe giusto se anche lei riuscisse a trovare l’anima gemella. Non c resta che attendere.