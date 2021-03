Isola dei Famosi, Valerio Scanu stronca Akash: “Nemmeno una carriola lo aspetta fuori” (FOTO)

Il secondo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15

Giovedì sera su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15, il reality show condotto da una spumeggiante Ilary Blasi. In questi prime due puntate il pubblico ha assistito all’arrivo dei primi dodici naufraghi divisi in due gruppi, ovvero quelli dei raffinati e quelli dei burini.

A distanza di tre giorni sono arrivati altri quattro concorrenti, due per ogni fazione, e c’è stato il primo eliminato, ovvero il visconte. Anche se sono passati pochi giorni dall’avvio già i telespettatori stanno facendo delle preferenze e addirittura si pronostica già il nome del vincitore finale.

Akash Kumar polemico con Tommaso Zorzi

Ovviamente non stanno mancando nemmeno le critiche, rivolte in particolare sul bellissimo modello indiano, Akash Kumar. Quest’ultimo è alla sua prima partecipazione ad un reality show e generalmente ha sempre avuto un’altra attitudine. Questo suo atteggiamento arrogante, infatti, ha stranito non solo i suoi sostenitori, ma in particolare l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2021, Tommaso Zorzi.

Infatti, in queste prime due puntate il rampollo meneghino e il naufrago hanno avuto dei battibecchi pungenti, ma il commento più negativo sul 28enne l’ha fatto il cantante Valerio Scanu tramite i suoi canali social.

Il botta e risposta tra Akash e Tommaso e la replica di Valerio Scanu

Durante il secondo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15, Tommaso Zorzi ha chiesto ad Akash se davvero avesse diversi nomi. Il naufrago, a quel punto, si è immediatamente offeso rimproverando il trionfatore del GF Vip 5. “Vabbeh, se vogliamo fare ancora sta polemica io vi lascio a parlare da soli“, ha asserito il concorrente. Ilary Blasi ha provato di riportare la calma ma Kumar ha continuato così: “C’è già stata sta roba in un altro reality, un altro talent anzi, non lo chiamo reality perché lo trovo un po’ trash“.

Poi rivolgendosi al rampollo meneghino ha asserito: “Il trash non mi appartiene e il caro Zorzi deve calare le ali, io sono un bravo ragazzo. Io voglio vincere, sono il leader faccio tutto io, ma si è parlato solo degli altri, io ho una mia carriera fuori. Io con i miei compagni non mi trovo, voglio andare dall’altra parte“. Queste parole hanno fatto storcere il naso a Valerio Scanu, che sui social non ha perso tempo a criticarlo: Ecco la foto contenente il suo commento: