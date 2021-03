Primo squalificato Isola dei Famosi, chi è? Annunciato provvedimento: Akash trema

Provvedimento disciplinare per un naufrago de L’Isola 2021

Non è passata nemmeno una settimana e già nella 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sono accadute diverse cose. Nelle ultime ore, ad esempio, la casa di produzione del reality show di Canale 5 si è fatta sentire per dare un comunicato a tutti i telespettatori. Intatti, sui canali social del programma condotto da Ilary Blasi è apparso un comunicato che preannuncia un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei naufraghi che al momento si trova in Honduras.

Un annuncio che ha mandato in confusione il popolo del web e i fan, dal momento che nessuno riesce a capire di cosa potrebbe trattarsi e soprattutto chi è il concorrente che rischia una presunta squalifica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Chi è il concorrente incriminato? L’ipotesi del web

Il secondo appuntamento de L’Isola dei Famosi non è andato come previsto. Infatti, qualche ora dopo dalla fine del live del reality show di Canale 5, la casa di produzione del ha annunciato un provvedimento disciplinare per uno dei naufraghi che in questo momento si trovano in Honduras. I tantissimi fan della trasmissione condotta da Ilary Blasi, ovviamente sono rimasti senza parole e per questo motivo si sono riversati sui vari social network per capire chi potrebbe essere il concorrente incriminato.

In molti hanno iniziato a sospettare che potrebbe trattarsi del modello arabo Akash. A quanto pare non si tratta di nessuna bestemmia né tantomeno linguaggio scurrile da parte di tutti i naufraghi. Allora cosa sarà successo? (Continua dopo il post)

Il comunicato della produzione de L’Isola dei Famosi 15

Nonostante questo, sugli account social de L’Isola dei Famosi è apparso il comunicato in questione. Eccolo: “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”.

Cosa sia successo al momento non è chiaro, né tantomeno chi potrebbe aver commesso una grave infrazione delle regole basilari del programma Mediaset iniziato lunedì scorso. Non resta che attendere per ulteriori chiarimenti che con molta probabilità saranno dati nel prossimo appuntamento.