Antonella Elia terrorizzata, l’appello: “Ho una paura terribile, aiuto” (FOTO)

Antonella Elia preoccupata su Instagram: il motivo

Negli ultimi mesi Antonella Elia è stata una delle protagoniste indiscusse della televisione italiana. Infatti, insieme a Pupo ed Alfonso Signorini hanno guidato il Grande Fratello Vip 5. Dopo questa lunga esperienza, la donna sembra voler rimanere nell’occhio del ciclone per via della sua tormentata storia d’amore con Pietro Delle Piane. Infatti, domenica scorsa ospiti entrambi a Live Non è la D’Urso sono accadute delle cose che hanno fatto scomodare la Fascino PGT di Maria De Filippi.

Nello specifico, l’attore ha detto che a Temptation Island ha recitato un copione. Affermazione grave che gli è costata una denuncia. Alcune ore fa l’opinionista del GF Vip 5 mentre si stava allenando nel parco ha fatto una scoperta che l’ha terrorizzata. Nel dettaglio, la 57enne dopo essersi accorta della presenza di tante case di api ha iniziato ad urlare: “Ho una paura terribile. Aiutoooo”.

L’opinionista gieffina terrorizzata su IG

Antonella Elia dopo essersi allenata nel bosco ha deciso di farsi una camminata per rilassarsi. Ad un certo punto, però, in lontananza ha visto qualcosa di strano e vi si è avvicinata. E proprio in quel momento l’opinionista del Grande Fratello Vip 5 ha mostrato la sua preoccupazione: “Camminando dietro casa in questa bellissima foresta ho scoperto un sacco di case di api. Ora sto retrocedendo con aria disinvolta”.

A quel punto l’ex ragazza di Non è la Rai ha posto questo quesito ai suoi follower: “Secondo voi arriverò vicino alle api senza farmi pizzicare?”. Nemmeno il tempo di porre questa domanda ai suoi ammiratori che la donna ha aggiunto: “Già iniziano a volare intorno a me. Paura. Forse non è una buona idea. Notare il cambio d’espressione. Mi avvicino terrorizzata“. (Continuate dopo la foto)

La paura di Antonella Elia per le api

Attraverso delle Stories su Instagram, Antonella Elia ha fatto sapere ai suoi seguaci di essere ancora impaurita, ossia quella di avvicinarsi alle api. Con grande timore, la fidanzata di Pietro Delle Piane ha asserito: “Mamma mia. Mi sto avvicinando perché ho fatto la scommessa con voi. Un’ape già mi ha sbattuto sulla testa”.

Immediatamente dopo, però, l’x ragazza di Non è la Rai prima di chiedere di nuovo aiuto e dopo aver scritto che sono belle però le api, sul noto social network ha inserito anche: “Questa è la fine della storia. Io che me la do a gambe levate“.