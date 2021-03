Akash Kumar, la sua verità sugli occhi azzurri: “Dobbiamo chiamare un chirurgo in studio?” (VIDEO)

Tutti i misteri di Akash Kumar

E’ trascorsa poco meno di una settimana dall’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e non si fa altro che parlare degli occhi e dei vari nomi di Akash Kumar, uno dei naufraghi al momento in Honduras. Non solo per queste caratteristiche ma anche per il caratterino abbastanza pungente e i misteri che avvolgono il suo passato.

Tornando al colore dei suoi occhi, recentemente ospite a Pomeriggio Cinque, Giacomo Urtis ha insinuato che il modello si sarebbe sottoposto ad un delicatissimo intervento, tra l’altro vietato in Europa. che si chiama BrightOcular. Questa tecnica serve per modificare il colore naturale dei suoi occhi ma i rischi sono tantissimi.

Il naufrago ribadisce che il colore dei suoi occhi è originale dalla nascita

Non è la prima volta che si parla di Akash Kumar e di tutte le sue smentite su un possibile intervento chirurgico per cambiare il colore dei suoi occhi. Il naufrago de L’Isola dei Famosi 15, infatti, ha più volte ribadito di aver ereditato questo colore da sua madre Tania.

“Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino. Il colore dei miei occhi è naturale. Chi pensa il contrario si fa ingannare dal contrasto che c’è tra la mia pelle molto scura e gli occhi, che così risaltano di più. Ma sono i miei, identici a a quella di mia madre Tania”, ha detto più volte il modello 28enne. (Continua dopo il video)

Akash ha fatto un intervento per cambiare colore di occhi?

La parola a Giacomo Urtis #Pomeriggio5 pic.twitter.com/wy4NJCVlmo — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 16, 2021

Akash Kumar e l’amicizia terminata con Andrea Damante

A quanto pare, nelle ultime ore è emerso che Akash Kumar sia stato anche un amico di Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex di Giulia De Lellis. Ma da qualche tempo sembra che i due non ci sia più nessun tipo di rapporto.

“Siamo stati amici ma ora non lo siamo più. Dopo di lui ho perso il valore dell’amicizia. Oggi non abbiamo più alcun tipo di rapporto. Francesco Monte? Non mi ha dato fastidio ma io e lui non siamo amici. Ho scattato con lui una campagna pubblicitaria, siamo semplici conoscenti“, aveva riferito il concorrente de L’Isola dei Famosi 15 ben tre anni fa.