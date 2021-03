Paolo Bonolis affonda Eleonora Daniele e Barbara D’Urso: “Appena c’è un cadavere arrivano come mosche”

Paolo Bonolis e la battuta su Storie Italiane e Barbara D’Urso

Da qualche settimana, dopo mesi di repliche di Caduta Libera, nel preserale di Canale 5 sta andando in onda Avanti un altro, il divertente game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella puntata trasmessa venerdì, il padrone di casa ha avuto il piacere di avere come concorrente la signorina Erika. Quest’ultima è laureata in giornalismo investigativo e cronaca nera, in più è anche scrittrice di racconti erotici.

Venuto a conoscenza della laurea, il professionista romana ha fatto una battuta ironica su Storie Italiane di Eleonora Daniele e la collega Mediaset, Barbara D’Urso. “E’ il paradiso di alcune trasmissioni televisive. La prendono subito dalla D’Urso o a Storie italiane. Appena c’è un cadavere arrivano come le mosche”, ha detto il marito di Sonia Bruganelli. Ma andiamo a vedere cos’altro è accaduto.

Il conduttore e il racconto della concorrente Erika

Paolo Bonolis è stato particolarmente pungente su Storie Italiane, il format in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno, con l’ex gieffina Eleonora Daniele e di Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque che va in onda proprio prima di Avanti un altro. Dopo questa parentesi, il conduttore romano si è fatto spiegare dalla concorrente Erika qualcosa dettaglio in più sui racconti erotici che è solita scrivere sul suo blog.

Durante il racconto però, la regia ha fatto suonare la tromba che annuncia la pubblicità. A quel punto il collega di Luca Laurenti, sollecitato dagli autori a ad andare in nero per rispettare il tassativo, se n’è uscito così: “Datemi un attimo di tregua. Ho 60 anni, mi sto a ingrifa’ un attimo. Non mi concedono nulla”.

Paolo Bonolis ironizza con la concorrente Erika

Dopo la pubblicità e la piccola e divertente gag offerta da Paolo Bonolis, la concorrente Erika di Avanti un altro gli ha fatto una confessione abbastanza intima. “Ti amo da quando ero piccola”, ha asserito la donna.

Ovviamente il padrone di casa del game show del preserale di Canale 5 ha preso la palla al balzo per fare questa battuta ironica: “No, però così andiamo nel penale”. Nel frattempo continua il successo a livello d’ascolti del quiz televisivo avvicinandosi moltissimo a L’Eredità di Flavio Insinna.