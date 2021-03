Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi, Arianna Cirrincione avverte: “Giù le mani dal mio boy”

Andrea Cerioli prossimo naufrago de L’Isola dei Famosi 2021

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, a Uomini e Donne come tronista e Temptation Island, presto Andrea Cerioli sbarcherà in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi 15. Il ragazzo infatti, dovrebbe aggregarsi al cast dal prossimo 25 marzo.

A parlare di lui è stata la storica fidanzata Arianna Cirrincione, conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi. La ex corteggiatrice del Trono classico recentemente ha rilasciato una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine facendo degli avvertimenti alle naufraghe.

Arianna Cirrincione nostalgica del fidanzato

Andrea Cerioli è già partito l’Honduras i n attesa di far parte dell’Isola dei Famosi 15. La fidanzata Arianna, dopo aver postato una Storia su IG dicendo che le manca, si è detta d’accordo nel definire il fidanzato un naufrago perfetto da reality show di Canale 5 capace di dare tanto a un programma.

A dire il vero il 31enne bolognese ormai ha molta esperienza davanti alle telecamere, infatti anni fa ha partecipato al Grande Fratello, poi è stato uno dei single a Temptation Island, tendando la fidanzata di Andrea Zenga Alessandra Sgolastra, ed è stato tronista di U&D per ben due volte. E proprio un apio d’anni fa, il ragazzo ha scelto la Cirrincione e ad oggi sono felicemente innamorati.

Arianna Cirrincione avverte Andrea e le naufraghe

Intervistata da Uomini e Donne Magazine, Arianna Cirrincione ha ammesso di essere una fidanzata abbastanza gelosa. “Se fanno i complimenti al mio ‘boy’ mi fa solo piacere. Però, ecco… giù le mani! Come ho detto e sottolineo, è il mio boy! Cosa non gli perdonerei? Le mancanze di rispetto. Come ad esempio un tradimento, ma non solo questo. Ci sono varie cose che non potrei perdonare, non una in particolare. Tengo molto ai miei valori, come la famiglia, e sono tutti intoccabili”, ha fatto sapere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Prima di questa nuova esperienza all’Isola dei Famosi 15, la coppia è tra i protagonisti di MTV Cribs Italia. Quest’ultimo è un format ma alla versione italiana che porta gli spettatori nelle case dei personaggi del mondo dello spettacolo. La prima puntata è stata trasmessa lo scorso 17 marzo su Mtv e va in onda ogni mercoledì alle 21.10.