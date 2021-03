Iva Zanicchi accende una polemica: “Credo che il riso sia afrodisiaco guarda i cinesi quanti sono” (FOTO)

Iva Zanicchi e la battuta sui cinesi

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da quasi una settimana, ma già si stanno creando le prime dinamiche e le prime polemiche intorno al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Oltre alle varie gaffe e doppi sensi da parte della padrona di casa, creando anche delle polemiche da parte del popolo del web, non è da meno una delle opinioniste.

Infatti, nel secondo appuntamento Iva Zanicchi, parlando di cibi afrodisiaci, ha fatto una battuta sul popolo cinese su cui tutti gli utenti web hanno avuto da ridire. In studio si parlava di alimenti stimolanti e ad un certo punto la collega di Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi ha fatto la seguente battuta: “No, io credo che afrodisiaco sia il riso…guarda i cinesi quanti sono”.

La reazione del popolo del web alla battuta della cantante emiliana

Dopo la battuta di Iva Zanicchi a L’Isola dei Famosi 15 sui cinesi, sul web si è scatenata una vera e propria polemica. Infatti, in tanti non hanno per nulla digerito la frase dell’opinionista trovandola di cattivo gusto. Infatti, in questi ultimi giorni in rete è nato il movimento #StopAsianHate, supportato da tutte le principali aziende internazionali e da numerose celebrità.

Ad esempio su Twitter si legge: “Non c’è niente da ridere sulla battuta che ha fatto Iva Zanicchi riguardante ai cinesi, soprattutto in questo periodo. Poteva davvero risparmiarselo…”. Ma anche: “Tutto il mondo #StopAsianHate e lei battute sui cinesi, avanti così”. (Continua dopo i post)

Non c’è niente da ridere sulla battuta che ha fatto Iva Zanicchi riguardante ai cinesi, soprattutto in questo periodo. Poteva davvero risparmiarselo… #isola — 🦎 (@l00ce_) March 18, 2021

Tutto il mondo #StopAsianHate e lei battute sui cinesi, avanti così. #Isola — Robert Frobisher 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇪🇺 (@endymion85) March 18, 2021

Iva Zanicchi opinionista de l’Isola dei Famosi 2021

Iva Zanicchi, conosciuta anche come l’Aquila di Ligonchio non tanto tempo fa ha raccontato di divertirsi molto nel suo nuovo ruolo da opinionista nella 15esima edizione dell’Isola dei Famosi.

Infatti, in un’intervista ha detto: “Tanti anni fa, mi chiedevano spesso di andare sull’Isola come naufraga. Ho sempre rifiutato perché non tollero i mosquitos e ho paura dell’acqua. Ci sarei andata solo per mettermi un po’ a dieta. Ma fare l’opinionista qui è uno spasso”.