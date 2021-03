Isola dei Famosi, Lisa Fusco attacca Miryea Stabile: “Mi copia, non avevano soldi per pagarmi e hanno preso lei” (VIDEO)

Miryea Stabile a L’Isola dei famosi 2021

Nel secondo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 in onda giovedì scorso, in Honduras sono sbarcati quattro nuovi naufraghi, tra cui Miryea Stabile. Quest’ultima per la cronaca è la vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, nonché volto di Ciao Darwin nella puntata nella quale si sono sfidate le Cime contro le Rape.

L’arrivo della soubrette bionda ha fatto storcere il naso a due ex naufraghe del reality show. Stiamo parlando della giunonica Francesca Cipriani e della napoletana Lisa Fusco.

La reazione di Francesca Cipriani su Twitter

Francesca Cipriani si è limitata solamente a condividere sul suo account Twitter alcuni sfoghi scritti da utenti che sottolineavano la somiglianza con la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. In particolare, in occasione del salto dall’elicottero in mare per raggiungere la spiaggia.

Mentre, Lisa Fusco è stata più pesante ed ha accusato in maniera diretta Miryea. Nello specifico, la soubrette partenopea l’ha accusata senza mezzi termini di averle copiato l’immagine. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lisa Fusco (@lisafuscoreal)

Lisa Fusco contro Myrea Stabile

Nel dettaglio, Lisa Fusco si è particolarmente irritata per i due codini con cui Miryea Stabile si è presentata sull’elicottero prima di gettarsi in mare. Attraverso dei video su Instagram, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha scritto: “Ci tengo tanto a chiarire un concetto. La personalità di un’artista è un insieme di talento, carattere, espressione, il problema non e’ un’acconciatura ma che i CODINI o le mie ZEPPE sono stati per anni fino ad oggi il simbolo rappresentativo della mia IMMAGINE che mi fa essere la Lisa Fusco!”.

Poi quest’ultima ha fatto presente che quei codini hanno accompagnato la sua carriera fatta di sacrifici e tanta gavetta, e per lei tutto questo si chiama sudore. “Fino a farmi diventare la persona che sono oggi Lisa Fusco non vorrei andare ospite in un programma e ritrovarmi anche lei con i codini sarebbe imbarazzante ! Ora le darò lezioni di canto o di spaccate così sarà un clone completo! Spero di essere stata più chiara e sono certa che ora capirete il mio sfogo❤️”, ha concluso la napoletana. Ecco il suo sfogo: