Stefania Orlando e il gelo del fratello Gianni, ancora nessun incontro: “Sono deluso, credo ti importi poco di me”

Torna a parlare Gianni, il fratello di Stefania Orlando

Durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, il fratello (da parte di madre) di Stefania Orlando ha raccontato a giornali e televisioni di aver vissuto un’infanzia abbastanza difficile.

In poche parole ha fatto sapere di essere stato isolato dagli altri membri della famiglia. Una volta finito il reality show di Canale 5, la terza classificata, è stata ospite a Live Non è la D’Urso, dove ha rivelato a Barbara D’Urso di aver avuto un confronto col fratello Gianni per un chiarimento.

Inoltre, l’ex gieffina davanti a tutti e si è detta disposta a ricostruire un rapporto con l’uomo, ma ovviamente tutto questo lontano dai riflettori. Ad oggi però, l’uomo ha fatto sapere che la conduttrice non ha ancora mantenuto la sua promessa. Intervistato dal periodico DiPiù ha detto: “Sono deluso dal tuo comportamento…Ho la sensazione che a te importi ben poco di me”.

L’uomo accusa la sorella di non volerlo incontrare

Nella lunga lettera pubblicata sul noto magazine DiPiù Gianni, il fratello di Stefania orlando si è chiesto come mai lei non abbia voluto avere un faccia a faccia con lui, durante una delle ultime puntate di Live Non è la D’Urso. L’uomo ha fatto sapere che già la redazione aveva organizzato tutto, addirittura era in possesso anche i biglietti aerei, ma che all’ultimo l’ex gieffina ha deciso che l’incontro avvenisse lontano dalle telecamere.

Gianni ha visto questo gesto come un nuovo allontanamento da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, che nonostante abbia speso belle parole verso di lui, non le ha dimostrate con i fatti. Infatti, ad oggi non c’è stato nessun abbraccio: “Non hai mai farro un passo verso di me”.

Il nuovo appello di Gianni alla sorella Stefania Orlando

Intervistato dal noto settimanale DiPiù, il fratello di Stefania Orlando ha concluso la sua lettera dicendo di essersi sentito preso in giro. Gianni, che ultimamente è andato nei format di Barbara D’Urso, ha ammesso che se ci sono problemi nel loro rapporto la colpa sta da ambo le parti, ma si è detto pronto a risolvere tutto. Quindi, avvertendo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha asserito: “È arrivata l’ora di affrontare i problemi”.