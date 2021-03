Oroscopo 21 marzo 2021 e classifica: decisioni per Bilancia, Gemelli al top

L’Oroscopo del 21 marzo 2021 denota una giornata particolarmente energica e positiva per i Gemelli. Gli Scorpione devono prestate un po’ di attenzione in quanto ci sarà una certa inclinazione a commettere scelleratezze. I Bilancia, invece, dovranno prendere una decisione.

Oroscopo primi sei segni

1 Gemelli. Momento di riscatto per i nati sotto questo segno. Dal punto di vista professionale ci saranno dei risvolti molto interessanti per coloro i quali si sono impegnati duramente. In amore è il momento di dichiararvi. Aprite i vostri orizzonti a nuove conoscenze se siete single.

2 Sagittario. In amore tutto va a gonfie vele per le coppie consolidate. Anche quelle che hanno avuto qualche piccolo alterco di recente, oggi troveranno un punto d’incontro. Per quanto riguarda le relazioni lavorative, invece, cercate di non fidarvi di tutti. Ricordate che è sempre opportuno avere gli occhi aperti specie se svolgete mansioni dove è presente una buona dose di competitività.

3 Cancro. L’Oroscopo del 21 marzo vi esorta a godervi di più il presente. Spesso siete portati ad essere lungimiranti e a guardare al futuro con ansia e preoccupazione. Questo vi permette di pianificare appieno il vostro futuro, tuttavia, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Pertanto, non trascurate il presente e i vostri affetti perché questo è un momento di rinascita.

4 Ariete. Il Sole entra nel vostro segno in questa domenica di primavera. Questo vi renderà particolarmente coraggiosi e pieni di voglia di fare e di mettervi in gioco. Ad ogni modo, questo slancio potrebbe celare anche un po’ di irresponsabilità. I rischi fanno parte del gioco, ma cercate di non esagerare.

5 Acquario. I nati sotto questo segno continueranno a cavalcare l’onda del successo in campo professionale. Prestate attenzione alle persone con le quali vi relazionerete in questi giorni. Se siete in procinto di chiudere un nuovo accordo, guardate bene i pro e i contro. In amore, invece, oggi potreste ricevere una piacevole sorpresa.

6 Capricorno. In questo periodo sarà molto difficile riuscire a farvi cambiare idea. Sia nel bene sia nel male sarete molto fermi sulle vostre decisioni. In amore, questa situazione potrebbe portare all’insurrezione di conflitti. Nel lavoro è in atto un periodo di grandi cambiamenti. Agite con cautela e non commettete gesti affrettati dettati dalla fretta.

Previsioni ultime sei posizioni

7 Pesci. Una ventata di romanticismo e di ottimismo dominerà la vostra giornata. Dopo aver vissuto dei momenti un po’ burrascosi, finalmente, ci sarà una bella ripresa. Ad ogni modo, non abbiate fretta e cercate di agire con calma. Non prendete decisioni affrettate. Per quanto riguarda il lavoro, invece, la prossima settimana sarà impegnativa.

8 Toro. L’Oroscopo del 21 marzo denota una giornata di ripresa per i Toro. Cercate di concentrarvi un po’ di più sulla sfera privata. Per quanto riguarda i sentimenti, è opportuno fare chiarezza ed evitare di lasciare persone in bilico. Siate meno irruenti e prepotenti nel modo di fare. Alcune persone, anche quelle che vi conoscono meglio, potrebbero stufarsi.

9 Scorpione. Attenti ai fuochi di paglia in amore. In questo periodo siete particolarmente esuberanti ed euforici e questo potrebbe portarvi a commettere delle scelleratezze di cui potreste pentirvi. Dosate con attenzione l’entusiasmo, perché potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Nel lavoro, invece, siete molto competitivi.

10 Vergine. Occhi aperti sul lavoro, non tutti si stanno comportando in modo sincero nei vostri confronti. Dal punto di vista sentimentale, invece, sentite il bisogno di dedicarvi alle persone care e al partner. Cercate di organizzare qualcosa di carino in modo da trascorrere qualche momento sereno e spensierato. Se siete single, invece, concentratevi sulle vostre amicizie.

11 Leone. I nati sotto questo segno stanno facendo una certa fatica a rimettersi in sesto. Dopo essere stati un po’ scombussolati da alcuni eventi, infatti, in molti si sentono storditi e privi di energie. Ad ogni modo, questi sono gli ultimi giorni in cui vi dominerà questo stato d’animo perché molto presto ci saranno delle belle novità.

12 Bilancia. Non perdete la calma e, soprattutto, non mandate all’aria un progetto importante solo perché qualcuno sembra volervi spezzare i passi. In amore è opportuno prendere una decisione. Se una relazione non funziona non è il caso di continuare a metterci delle toppe. Questo porterà entrambi i protagonisti della coppia a logorarsi.