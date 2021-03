Pio e Amedeo sfottono Stefano De Martino: “Belen incinta, auguri ma è del parrucchiere” (VIDEO)

Pio e Amedeo al Serale di Amici 20

Ad un certo punto nello studio di Amici 20 tutto il pubblico presente è rimasto in imbarazzo per una battutaccia fatta da Pio e Amedeo, il duo comico pugliese. Quest’ultimi infatti, che faranno parte del cast per tutta la durata del Serale, sono entrati sul palcoscenico con il loro fare chiassoso rompendo il silenzio dopo il primo verdetto di eliminazione.

Infatti, dopo l’addio della cantante gaia, la gara si è fermata per fare spazio all’ironia dei due attori che non si sono fatti scappare l’occasione di prendere in giro la giuria. Il primo a finire nelle loro grinfie è il neo papà Stash, cantante, ex concorrente di Amici 2015, ex professore e ora terzo giudice del talent show di Maria De Filippi.

Il duo comico prende in giro Stefano De Martino sulla gravidanza di Belen

Pio e Amedeo hanno rassicurato gli allievi di canto e di ballo che si contendono la vittoria della 20esima edizione di Amici perché secondo loro se ce l’ha fatta Stash, ce la possono fare tutti. Poi era doveroso fargli gli auguri per la nascita della sua primogenita, Grace, avuta con la compagna Giulia Belmonte. Parlando di bambini, il duo comico pugliese ha spostato la propria attenzione su Stefano de Martino sfottendolo sulla nuova gravidanza di Belen Rodriguez, ex moglie del conduttore di Stasera Tutto è Possibile.

“Santiago avrà un fratellino. Auguri, auguri a Stefano che diventa di nuovo papà”, ovviamente queste parole hanno creato un forte imbarazzo e il ballerino napoletano invece di arrabbiarsi è stato al gioco. Infatti, con un sorrisetto impacciato ha detto: “No, non è mio. Devo lavorare per non ridere alle loro battute altrimenti qualcuno potrebbe offendersi”. (Continua dopo il video)

Pio e Amedeo parlano di Antonio Spinalbese

Ma non è finita qui. Infatti, sempre nella prima puntata del Serale di Amici 20 Pio e Amedeo hanno ironizzato sul nome del nuovo compagno di Belen Rodriguez, ospite nell’ultima puntata di C’è Posta per te. “Com’è che si chiama? Spina? Spinacina? Spinalbese, ecco!”, hanno detto i due comici pugliesi.

E una battuta è sfuggita anche sul mestiere del compagno della soubrette argentina, il parrucchiere. “Certo te li potevi fare anche tu due shampoo, su”, hanno concluso gli attori. In tutto questo il ballerino partenopeo è crollato e ci ha riso sopra. Mentre sul web sono arrivate una serie di polemiche da parte degli internauti nei confronti di Pio e Amedeo considerandoli di cattivo gusto.