Akash Kumar un anno fa diceva: “Ho detto no all’Isola dei Famosi, non faccio trash” (VIDEO)

Akash Kumar e una vecchia intervista di un anno fa

Da qualche giorno, ovvero da quando ha preso il via la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, non si fa altro che parlare di Akash Kumar. Il modello dagli occhi di ghiaccio ha spaccato il pubblico per il suo atteggiamento ritenuto un po’ presuntuoso e per il suo passato.

A tal proposito, in un’intervista messa sul suo profilo Instagram quasi un anno fa dal fotografo Stefano Guindani, l’attuale naufrago ha confessato che gli avevano offerto di partire per il reality show di Canale 5, ma che ha rifiutato perché lo considera troppo trash.

Il modello aveva rifiutato di partecipare a L’Isola dei Famosi

Intervistato durante una diretta Instagram dal fotografo Stefano Guindani, un anno fa Akash Kumar diceva la sua sul format a cui sta facendo parte da una settimana. “Quest’anno mi hanno offerto la possibilità di fare L’Isola dei Famosi, ma non voglio buttarmi più in quella vetrina lì perché è tutto trash. Chi fa più trash va più avanti. Ormai è troppo trash, fai un programma televisivo e diventi trash”.

A distanza di dodici mesi gli autori e la produzione del reality show gli hanno rinnovato l’offerta e nonostante abbia minacciato di ritirarsi ancor prima di partire per l’Honduras, alla fine ha accettato. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Ficcanaso (@ilficcanaso_)

Akash Kumar non vuole essere accostato al trash

Sempre in quella intervista realizzata lo scorso aprile, Akash Kumar diceva anche: “Quando mi hanno detto de L’Isola, ho detto di no, gli ho risposto: “Ho fatto Ballando con le Stelle perché è Ballando con le Stelle, non mi butto a fare trash perché il potenziale ce l’ho“. Vorrei fare altro nella mia vita, non vorrei buttarmi in quel trash. Tanto loro cercano quel caso di gossip che non esiste e non fa per me…”.

L’attuale naufrago in quell’occasione ha ribadito che la sua intenzione non è quella di fare trash. Infatti, il modello dagli occhi di ghiaccio ha aggiunto: “Quando ero a Ballando con le Stelle, gli autori a volte mi provocavano proprio. Era la mia prima esperienza, ero molto ingenuo. C’era Cesare Bocci che mi ha detto ‘questa è televisione, non è moda, qua è tutto creato, è illusione ottica‘, ovviamente io voglio bene a Milly Carlucci ma certe volte gli autori creano quello che vogliano loro”.