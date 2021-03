Francesco Oppini, il padre Franco fa arrabbiare i fan di Dayane Mello: “Io l’avrei tromb*ta subito” (VIDEO)

Si continua a parlare del Grande Fratello Vip 5

Sono passate tre settimane da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine con la vittoria di Tommaso Zorzi. Tuttavia, molto ex gieffini continuano a parlare della loro lunga avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Uno di questi è Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti che recentemente ha realizzato una diretta Instagram dove era presente anche il padre Franco e altro persona.

Una live dove si è ripercorso l’avventura televisiva del 38enne e di quanto accaduto con Dayane Mello. Chi ha seguito il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sa perfettamente che all’inizio la modella brasiliana ha avuto un approccio con l’imprenditore.

La diretta Instagram di Francesco Oppini

Francesco Oppini venerdì pomeriggio ha realizzato una diretta di gruppo su Instagram in compagnia del padre Franco Oppini. Ad un certo un punto è stata fatta una domanda diretta all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5: “Quando tu hai avuto Dayane Mello che ti ha un po’ provocato e corteggiato, Cristina è andata un po’ in agitazione?“.

A quel punto il figlio di Alba Parietti ha risposto in questo modo: “Sì è stata una situazione che da dentro non avrei mai capito, era semplice cameratismo, ma mio padre vuole sottolineare una cosa detta da Jerry Calà, mio padrino“. Fin qui nulla di strano se non fosse per la battuta fatta dall’attore Franco Oppini.

Franco Oppini riporta una battuta volgare di Calà su Dayane Mello

Infatti, subito dopo il padre di Francesco Oppini, Franco riportando una battuta del collega e caro amico Jerry Calà è caduto nella volgarità. Infatti, l’ex marito di Alba Parietti ha fatto molto indignare i fan di Dayane Mello che si sono precipitati sui vari social network per mostrare la loro disapprovazione.

“Jerry Calà al telefono mi ha detto ‘c**o tuo figlio è un eroe, io l’avrei tromb*ta subito’”, ha detto il padre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 facendo ridere tutti coloro che erano presenti alla diretta Instagram. Ecco il video in questione che è immediatamente diventato virale in tutto il web e sui vari social network: