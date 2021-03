Andrea Zelletta parla di Pierpaolo e della Gregoraci e su Giulia: “Credo proprio che lei abbia rosicato”

Le parole di Andrea Zelletta che hanno fatto arrabbiare i fan dei Prelemi

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Andrea Zelletta sempre stato un grande amico di Pierpaolo Pretelli e di conseguenza anche di Giulia Salemi.

Tuttavia, una volta che le luci della casa più spiata d’Italia si sono spente l’ex tronista di Uomini Donne ha fatto infuriare i fan dei Prelemi. Il motivo? In pratica il fidanzato di Natalia Paragoni ha mostrato delle perplessità sul futuro della coppia nata nel reality show di Canale 5.

In una recente intervista rilasciata a Il Giornale, il modello pugliese ha provato a cambiare idea, affermando che l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana devono superare la sfida della vita reale lontana dalle telecamere. Il bel tarantino, inoltre, ha anche confessato di non avere preferenze tra la Salemi ed Elisabetta Gregoraci.

Il modello pugliese dice la sua sui Prelemi

Intervistato da Il Giornale, Andrea Zelletta ha detto che lui da sempre è un grande sostenitore e confidente di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Anche la sua storia d’amore con Natalia Paragoni è nata in televisione (Uomini e Donne) e va avanti da ben due anni.

“Così anche loro si sono vissuti h24 e oggi devono superare la sfida della vita reale. Detto ciò, se loro sono felici lo sono anche io. Se ho preferenze tra Giulia Salemi o Elisabetta insieme a Pierpaolo? Nessuna preferenza, l’importante è che Giulia e Pierpaolo siano innamorati. Se sono contenti loro è tutto ok. L’amore è bello quando c’è l’amore! Se non c’è stato tra Pierpaolo e Elisabetta vuol dire che non c’erano i presupposti per creare una storia. Infatti non è nata una relazione tra loro due”, ha concluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Secondo Andrea Zelletta, Giulia Salemi avrebbe rosicato

Nel corso della lunga intervista per Il Giornale, l’ex gieffino Andrea Zelletta ha fatto sapere che Giulia Salemi rosica per il fatto della finalissima del GF Vip 5. “Credo proprio che lei abbia rosicato. Non sono andato in finale con il 3%, anzi quando ero al televoto con Pier lui mi ha superato di poco, dell’1 o 2%. Non c’è stata tutta questa grande differenza che lei dice. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.