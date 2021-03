DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 23 marzo: Sanem nella disperazione

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler della puntata in onda martedì 23 marzo 2021 dicono che Sanem riceverà una brutta notizia.

La scrittrice si dispererà con Can appena scoprirà di dover interrompere la realizzazione di profumi e creme per via della denuncia del signor Cemal. Un’iniziativa partita dal perfido editore Yigit sempre più assalito dalla gelosia. Cos’altro accadrà? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Can e Sanem scoprono che Cemal ha denunciato la Friki Harika

Le anticipazioni del nuovo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda martedì 23 marzo 2021, rivelano che Can e Sanem dopo aver viaggiato in mare a bordo della barca di lui resteranno sconvolti. Il motivo? La scrittrice e il Divit, infatti, appena ritorneranno nella tenuta verranno a conoscenza di una brutta notizia dai loro amici. Nello specifico, il signor Cemal ha denunciato la Fikri Harika con una grave accusa in grado di poter far fallire ancora una volta l’agenzia pubblicitaria.

Quella che sarà più esposta sarà Sanem, nonostante Deren, CeyCey, Deniz e Muzaffer saranno scagionati grazie all’intervento di Bulut in veste di legale. Infatti, la Aydin dopo questa pesante accusa rischierà seriamente di dover mettere la parola fine alla creazione delle sue creme.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Sanem sconfortata, Can la sostiene

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che la difficile situazione farà sprofondare nella disperazione Sanem. Nello specifico, a turbare la giovane scrittrice sarà una ragione ben precisa, ossia il pensiero che il signor Cemal possa impossessarsi del marchio dei suoi profumi e delle sue creme. A quel punto, a rassicurare la Aydin ci penserà il fotografo.

Quest’ultimo infatti, le prometterà di sistemare tutto il più presto possibile. Tuttavia, per riuscirci il Divit chiederà aiuto al suo caro amico Metin che l’ha sempre capito immediatamente nei momenti di grosse difficoltà, soprattutto quando si tratta di vicende relative al lavoro. Cosa accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5 con Yaman e Ozdemir.