Akash Kumar criticato da un ex volto di Uomini e Donne: “Ha più nomi che neuroni”

Nicolò Ferrari contro Akash Kumar

Senza ombra di dubbio Akash Kumar è il naufrago più discusso di questa 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Il modello infatti, in una sola settimana tra la presunta operazione agli occhi, i vari nomi utilizzati in varie trasmissioni e gli scontri con Tommaso Zorzi ha creato tantissime dinamiche. Nelle ultime scorse il concorrente è stato aspramente criticato anche da un ex volto di Uomini e Donne, ovvero il rampollo Nicolò Ferrari.

L’ex corteggiatore infatti, attraverso delle Stories su Instagram ha raccontato a tutti i suoi follower che anni fa Akash gli fece delle critiche per la sua scelta di partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi. In più, l’ex corteggiatore di Nilufar Addati ha detto anche di aver ricevuto dei messaggi da lui, dicendo: “Mi aveva criticato nelle sue stories. Pretendeva di essere riconosciuto perché grande modello internazionale. Ha più nomi che neuroni“.

Il racconto dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

Il naufrago Akash Kumar in soli sette giorni ha fatto parlare di sé per diverse ragioni. Il popolo web è diviso, da una parte reputa arrogante il concorrente de L’Isola dei Famosi 15 mentre altri lo sostengono perché secondo loro è stato bravo a tenere a bada Tommaso Zorzi.

Recentemente però, l’ex volto di Uomini e Donne Nicolò Ferrari ha parlato sull’identità del modello indiano: “Oggi parliamo di Pablo Andrea Romero Akash Kumar de la Fuentes”. A quel punto l’ex corteggiatore ha rincarato la dose sul 28enne svelando un retroscena sul battibecco avuto con lui quando lui faceva parte del dating show di Maria De Filippi: “Mi ha criticato perché gli avevo consigliato di volare più basso“.

Nicolò Ferrari smaschera Akash Kumar

Dopo aver fatto vedere ai suoi follower le clip incriminate, ossia quelle che dimostrano che Akash Kumar si è scagliato contro Nicolò Ferrari su Instagram, quest’ultimo si è difeso per il fatto che aveva contestato la sua decisione di partecipare a Uomini e Donne. “Prima di criticare bisognerebbe ragionare. Si sono stato sulla sedia e quindi? Lui cosa ha fatto?”, ha detto l’ex corteggiatore.

Il ragazzo, inoltre, dopo aver detto di essere rimasto senza parole per i messaggi che l’attuale naufrago de L’Isola dei famosi 15 gli ha scritto, ha detto: “Critichi Uomini e Donne e hai fatto Temptation Island con un altro nome. Non ho le meches ma anche se le avessi, lui si è schiarito gli occhi con la candeggina”.