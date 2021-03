Rosalinda Cannavò stronca Giacomo Urtis: “Ridicolo e insignificante”

Rosalinda Cannavò contro Giacomo Urtis: il motivo

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò è stata presa di mira dal popolo del web al punto che la 28enne messinese aveva deciso di prendersi una pausa dai social. Recentemente però, attraverso il suo account Instagram, l’ex gieffina ha replicato ad un’accusa grave che le è stata rivolta da Giacomo Urtis. Quest’ultimo infatti, che ha convissuto con lei nella casa di Cinecittà, rispondendo ad un utente su Twitter, ha insinuato che l’attrice siciliana, abbia parlato del suo passato difficile solo per impietosire il pubblico.

La fidanzata di Andrea Zenga, a tali parole ha voluto replicare a tono, condividendo una Storia in cui dice di essere fiera di quello che ha fatto al GF Vip 5. Ovvero come molte donne vittime di abusi abbiano trovato il coraggio di denunciare tutto alle autorità: “Per me rende il tuo commento alquanto ridicolo e insignificante”.

L’attrice siciliana e le violenze subìte da bambina

Rosalinda Cannavò è rimasta particolarmente delusa dalle frasi di Giacomo Urtis. La 28enne siciliana infatti, non riesce a spiegarsi come una persona possa pensare male su un argomento delicato come l’abuso sulle donne, giustificandosi che lei lo avrebbe reso noto solo per far pietà ai telespettatori. Per questo motivo l’attrice siciliana ha voluto replicare pubblicamente alla pesante accusa che il chirurgo dei vip le ha rivolto recentemente su Twitter.

Non contenta, la ragazza ha voluto lanciare una frecciatina velenosa all’ex compagno d’avventura al GF Vip 5 affermando che le sembra inconcepibile che la parola ‘pietismo’ esca proprio dalla sua bocca. Quindi, gli ha lanciato anche un avvertimento: “Ti consiglio di riflettere prima di tirare in mezzo certe tematiche”.

Giacomo Urtis e la risposta ad un internauta

Tutto è partito dalla risposta di Giacomo Urtis ad un utente di Twitter che si domandava come mai il chirurgo dei vip e Sonia Lorenzini ridessero durante la confessione di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5.

In quell’occasione la 28enne messinese ha reso noti gli abusi di quando aveva solamente sei anni. Per tale ragione l’attrice siciliana Rosalinda, fa ancora più fatica a capire come mai l’ex coinquilino l’abbia additata con tanta leggerezza: “Conosci il peso di quel tipo di sofferenza”.