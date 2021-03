Isola dei Famosi, Luxuria lancia al veleno su Elisa Isoardi: “Sto aspettando che morirà di fame per…”

Vladimir Luxuria lancia una frecciatina velenosa ad Elisa Isoardi

Sabato pomeriggio su Rai Tre è andata in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini. Quest’ultimo e tutta la squadra dei suoi opinionisti hanno commentato le trasmissioni televisive più seguiti della settimana e naturalmente non si poteva non menzionare la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

In collegamento è intervenuta anche un’ex naufraga, ex opinionista e vincitrice dell’edizione del 2008, Vladimir Luxuria. L’ex Parlamentare ha detto la sua su alcuni concorrenti che al momento si trovano in Honduras, senza risparmiare delle frecciatine velenose.

In particolare, la frequentatrice dei salotti della D’Urso ne ha lanciata una su Elisa Isoardi: “È sicuramente il personaggio più noto di questa edizione, e tutti stiamo aspettando che quando avrà fame si lascerà andare a delle confidenze sui suoi ex partner”. Ovviamente Luxuria si riferiva alla storia di quest’ultima con il leader della Lega Nord, Matteo Salvini.

L’ex Parlamentare contro Daniela Martani

Intervenuta a Tv Talk su Rai Tre, Vladimir Luxuria ha espresso il proprio pensiero in modo schietto anche su altri concorrente della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Ad esempio, su Drusilla Gucci ha asserito: “Dovrebbe essere raffinata ma sembra proprio una coattona, lei ed il Visconte sono la versione parodistica della nobiltà”. In puntata ha reso noto un retroscena su una delle naufraghe più discusse e divisive del reality Canale 5, ovvero Daniela Martani.

Ricordiamo che prima dell’avvio del programma non sono mancate le polemiche per la scelta di inserire nel cast una negazionista del Covid. Negazionista non tanto visto che per partecipare la format in Honduras si è dovuta sottoporre a diversi vaccini. Per tale ragione, l’ex Parlamentare ha confessato: “L’ho incontrata poco tempo che partisse e voleva farsi una foto con me senza mascherina perché non credeva al Covid. Ma per fare l’Isola il tampone se l’è fatto, per guadagnare qualcosa si è ricreduta”.

Giornalista a TV Talk attacca i reality di Mediaset

A Tv Talk Vladimir Luxuria ha preso le difese de L’Isola dei Famosi dicendo che le critiche sono sempre ripetitive. mentre Riccardo Bocca ha espresso un’opinione negativa su tutti i reality show che vanno in onda sulle reti Mediaset. Il giornalista ha attaccato sarcastico: “Se questi sono i raffinati siamo rovinati. È un’esasperazione dei caratteri in chiave macchiettistica”.