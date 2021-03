Oroscopo 22 marzo 2021: tensioni per Vergine, Scorpione pazienti

L’Oroscopo del 22 marzo 2021 denota una giornata un po’ tesa per Vergine. Gli Scorpione, invece, dovrebbero essere un po’ più pazienti, specie in campo professionale. Sagittario e Capricorno in rimonta.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Periodo molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri. I single farebbero bene a darsi da fare per cimentarsi nella conoscenza di persone nuove. Nel lavoro, invece, è meglio mantenere un profilo basso, almeno nei primi giorni della settimana. Successivamente, invece, ci sarà modo di farsi sentire un po’ di più.

Toro. Non è il caso di fare scelte azzardate per quanto riguarda il lavoro. I nati sotto questo segno, infatti, farebbero bene a ponderare attentamente i pro e i contro nel caso in cui sia in ballo un nuovo accordo. In amore, invece, siate più propositivi e meno passivi in un rapporto di coppia.

Gemelli. Venere è dalla vostra parte, pertanto, è favorita la sfera sentimentale. Sia i single, sia coloro i quali sono in coppia, infatti, avranno la possibilità di vivere delle belle emozioni. Nel lavoro è necessario avere una concentrazione molto elevata specie se si svolgono attività per cui è importante la precisione.

Cancro. L’Oroscopo del 22 marzo vi esorta a risolvere le questioni in sospeso. Se ci sono delle decisioni che avete rimandato fino ad aggi, adesso è il momento di darsi da fare. Dal punto di vista sentimentale, invece, è opportuno farsi le domande giuste. Sei davvero felice?

Leone. Giornata di alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti, pertanto, è meglio non esporsi troppo. Nel lavoro, invece, ci sono delle opportunità in arrivo. Cercate di allargare maggiormente i vostri orizzonti in modo da essere pronti anche all’eventualità di cimentarvi in nuove attività.

Vergine. Mantenete la calma per quanto riguarda i rapporti di coppia. Oggi potrebbe sorgere qualche tensione di troppo, quindi, è meglio mantenere un profilo basso. A partire da metà settimana, invece, la Luna tornerà a sorridervi e allora potrete affrontare con tranquillità anche le piccole divergenze.

Previsioni 22 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Anche le coppie più stabili oggi potrebbero affrontare qualche piccolo momento di stallo. Cercate di non dare troppo peso alle discussioni, inoltre, mostratevi comprensivi verso il partner e i suoi bisogni. Nel lavoro, invece, ci sono delle situazioni da chiarire, ma adesso non è il momento.

Scorpione. Se siete in contrasto con lacune persone, forse è meglio lasciar perdere e non cercare a tutti i costi di far comprendere le vostre ragioni. Se una persona non è interessata alle vostre spiegazioni, evidentemente, non le merita. Nel lavoro, invece, bisogna essere pazienti.

Sagittario. L’Oroscopo del 22 marzo 2021 vi esorta ad aprire la vostra mente e ad essere predisposti al cambiamento. In un periodo come quello che stiamo vivendo la cosa più importante è proprio quella di cimentarvi in nuove avventure e riuscire ad adattarsi ad ogni situazione. Prima imparerete e meglio è.

Capricorno. Grande ripresa per quanto riguarda i sentimenti. Coloro i quali erano in balia di due fuochi, a partire da oggi potranno avere le idee molto più chiare. Cercate di essere un po’ più calmi nel lavoro. Spesso tendete ad arrabbiarvi anche per le questioni più futili.

Acquario. In amore pare non ci sia nulla in grado di turbarvi. Se state pensando di apportare un cambiamento alla vostra vita per quanto concerne il lavoro, è bene darsi da fare. Ricordate che chi ben comincia è a metà dell’opera, pertanto, non lasciatevi prendere dallo sconforto dovuto alle troppe cose da fare.

Pesci. Cautela in amore. Spesso tendete a fidarvi subito delle persone con le quali vi rapportate. Ebbene, evitate di mettere la vostra vita nelle mani di una persona appena conosciuta. Fidarsi è bene, ma non fidarsi è sicuramente meglio, specie in questo periodo. Sarebbe opportuno apportare la stessa strategia anche nel lavoro.