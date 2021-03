Tommaso Zorzi fa spoiler sul nuovo format dell’Isola dei famosi per errore: “Avrò come ospiti…” (FOTO)

Tommaso Zorzi sta lavorando ad un nuovo format legato all’Isola dei famosi e, in queste ore, ha fatto involontariamente degli spoiler. Il giovane si è trovato, suo malgrado, al centro di una polemica per aver pubblicato dei contenuti in cui è apparso in compagnia di due ex coinquilini del GF Vip.

Molti utenti del web hanno cominciato ad accusare i tre protagonisti di non rispettare le norme anti covid, le quali vietano categoricamente gli assembramenti. Ad ogni modo, per placare sul nascere la polemica, l’influencer ha spiegato subito la situazione.

Polemica contro Tommaso Zorzi

Dopo la vittoria al GF Vip, la carriera di Tommaso sta avanzando sempre più. A breve, infatti, partirà un nuovo programma di cui l’influencer sarà conduttore. Al momento, però, ci sono pochissimi spoiler inerenti il nuovo format dell’Isola dei famosi di cui si occuperà Tommaso Zorzi. A dare qualche informazione in più in merito è stato il diretto interessato, ma lo ha fatto in modo involontario. Il giovane, infatti, ha pubblicato dei contenuti sui social in cui è apparso in compagnia di Andrea Zelletta, Francesco Oppini e le loro compagne.

In molti hanno immediatamente posto l’accento sul fatto che i tre non potessero incontrarsi a causa del covid. Allo scopo di chiarire subito la vicenda, quindi, Tommaso ha spiegato che il loro incontro fosse assolutamente motivato. I tre, infatti, si sono incontrati a casa di Francesco, insieme ad altri membri dello staff dell’Isola, per poter dibattere di alcune vicende inerenti il nuovo format.

Lo spoiler sul nuovo format dell’Isola dei famosi

Il motivo per il quale a tale briefing hanno partecipato anche Francesco e Andrea risiede nel fatto che i due saranno ospiti del programma in questione. Subito dopo aver fatto questa specifica, però, Tommaso Zorzi si è reso conto dello spoiler involontario fatto sul nuovo format dell’Isola dei famosi. Pertanto, subito dopo aver pronunciato questa frase, ha pubblicato un messaggio all’interno del quale è apparso rammaricato per l’accaduto.

Malgrado questo, però, il giovane ha deciso di lasciare tale video sui social allo scopo di stroncare sul nascere ogni polemica sul suo conto. L’incontro tra i tre, dunque, è stato autorizzato dagli impegni lavorativi che li uniscono. Questo chiarimento è stato per l’influencer prioritario rispetto allo spoiler involontario fatto sul nuovo programma incentrato sul reality show.