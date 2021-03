Uomini e Donne, anticipazioni del 22 marzo: l’addio di Gero, Maria rimprovera Maurizio

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Dopo lo stop dovuto al week-end, oggi pomeriggio su Canale 5 riprende la programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche quella di oggi è puntata che è stata registrata l’11 marzo 2021.

Cosa accadrà nel prossimo appuntamento di lunedì? Gli spoiler forniti dal sito internet da Il Vicolo delle News, svelano che Maria De Filippi chiederà a Maurizio se qualche agenzia lo avesse contattato per corteggiare Gemma Galgani solo con lo scopo di visibilità. Ovviamente il cavaliere negherà tutto. Inoltre ci sarà l’addio di Gero e questo lascerà delusa la tronista Samantha.

Maria De Filippi ha una segnalazione su Maurizio

Gli spoiler del nuovo appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, svelano anche che la padrona di casa Maria De Filippi domanderà a Maurizio se qu contattato da un’agenzia. Ovviamente, il cavaliere negherà tutto e la conduttrice pavese dirà che da quanto le hanno riferito che qualcuno lo avrebbe contattato e sollecitato ad avvicinarsi a Gemma Galgani solo per visibilità.

Lui continuerà a negare affermando che è solamente stato contattato da una signora che voleva conoscerlo. A quel punto la consorte di Maurizio Costanzo taglierà corto il discorso perché non era quello che gli stava chiedendo da alcuni minuti. Visto che il cavaliere continuerà a dire di no il discorso finirà lì.

Trono over: Gero lascia il programma

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano anche che in studio è tornato Nicola Vivarelli dopo tre mesi di lontananza perché ha lavorato sulla nave. Il 26enne toscano conosciuto anche come Sirius, in queste settimane è sentito un paio di volte con la sua ex Gemma Galgani mentre era via ma in amicizia, non è certo tornato al dating show di Maria De Filippi per lei. Poi sarà la volta di Samantha, Gero e Lara.

Il cavaliere siciliano spiegherà di non riuscire a continuare questo percorso nel programma di Canale 5 e quindi deciderà di gettare la spugna. Alla tronista brucerà tanto questa decisione dopo la bella esterna che hanno fatto. La ragazza infatti, non crede sia finto ma non capisce perché dopo le belle parole che le ha detto vuole andarsene via. Lara andrà via anche lei visto che era scesa solo per il siculo. E così Gero saluta il parterre senior.