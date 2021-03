Dayane Mello al veleno su Rosalinda: “Mi succhiava le energie, al GF ha giocato contro di me” (VIDEO)

Dayane Mello ospite a Live Non è la D’Urso

Domenica scorsa Rosalinda Cannavò è stata ospite ancora una volta nel salotto di Live Non è la D’Urso rivelando alla padrona di casa e al suo pubblico di aver parlato in privato con Dayane Mello. A distanza di sette giorno è stato il turno della modella brasiliana che ospite di Lady Cologno ha confermato di aver sentito la 28enne messinese.

Nonostante tutto, l’ex compagna di Stefano sala ma è rimasta ferma sulle sue posizioni. La 32enne infatti, nel talk domenicale di Canale 5 ha spiegato che dopo l’idillio dei primi mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, il rapporto tra lei e l’attrice siciliana si era particolarmente incrinato per varie ragioni.

La modella brasiliana contro Rosalinda Cannavò

Prima di affrontare le cinque temutissime sfere luminose di Live Non è la D’Urso, Dayane Mello ha scambiato quattro chiacchiere a tu per tu con la conduttrice partenopea. Parlando di Rosalinda Cannavò, la modella sudamericana ha riferito che loro due hanno fatto un bel percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Si sono prese al primo sguardo, e lei l’ha scelta.

“In lei ho visto una brava ragazza e ho fatto capire subito a lei che per me quello era un lavoro e non la vita reale. Per 5 mesi e mezzo lei ha avuto troppi alti e bassi. Per me non era più stimolante starle vicino. Mi alzavo e sentivo dire ‘dio come sono brutta’, ‘che vita di m’, ‘che noia’. Dopo un po’ mi succhiava le energie. Quando sono entrati i nuovi mi sono aggrappata a loro. Lei non faceva vedere che aveva ambizioni di arrivare in finale. Io invece dicevo ‘questo è il mio lavoro e voglio arrivarci’”, ha fatto sapere l’ex gieffina. (Continua dopo il video)

Dayane Mello e l’attuale rapporto con Rosalinda Cannavò

Ospite per la prima volta a Live Non è la D’Urso dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello è tornata a parlare del suo rapporto con la sua ex amica speciale Rosalinda Cannavò.

“Adesso cosa provo? Vedo che tutte le persone a me vicine non le vogliono bene. Lei forse ha cercato di cavalcare il suo percorso dietro al mio. Lei non è Dayane! Lei poi al GF ha iniziato a giocare un po’ contro di me, eliminava tutti i miei amici. Ora ci siamo sentite su Whatsapp, parliamo. Le voglio bene. Quando sarà passato questo periodo ci vedremo e ci guarderemo negli occhi. Adesso però non è il momento”, ha concluso la modella brasiliana.