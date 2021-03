Dayane Mello sgancia una bomba su Francesco Oppini: “Ha giocato con me e lo fa anche con altre donne” (VIDEO)

Dayane Mello è stata ospite a Live non è la D’Urso ed ha fatto delle confessioni alquanto inedite su Francesco Oppini. In particolare, la conduttrice ha chiesto alla sua ospite di spiegare cosa ci sia stato veramente tra i due, e la modella non ci è andata giù pianissimo.

In particolare, la protagonista ha svelato che tra i due, inizialmente, si era creata un’intesa fatta di giochi e frecciatine stuzzicanti. Successivamente, poi, ha sganciato una vera e propria bomba.

La bomba di Dayane Mello

Nel corso dell’ospitata a Live non è la D’Urso, Dayane Mello ha parlato di Francesco Oppini. La donna è intervenuta soprattutto per commentare il recente scivolone del padre dell’ex concorrente del GF Vip. L’attore ha detto una frase infelice sulla modella, la quale ha ammesso di esserci rimasta molto male per i termini adoperati. Ad ogni modo, il dibattito si è poi spostato su altro. Nello specifico, la conduttrice ha chiesto a Dayane se, durante il suo periodo di permanenza in casa, ci avesse provato con l’ex coinquilino.

La modella, però, ha tergiversato ed ha detto che, in realtà, nessuno dei due ci ha provato esplicitamente. Malgrado questo, però, la dama ha fatto una confessione alquanto inedita. In particolare, ha rivelato che Francesco sia un uomo che ci sa fare parecchio con le donne. Per tale ragione, durante la loro convivenza, lui si sarebbe divertito a giocare con la modella e a stuzzicarla diverse volte. (Clicca qui per il video)

Come reagirà Francesco Oppini

Questo suo atteggiamento da latin lover, dunque, potrebbe essere adoperato anche nei confronti di altre donne. Subito dopo aver pronunciato questa frase, in studio è scoppiato il caos, Barbara D’Urso ha strabuzzato gli occhi cercando di capire a cosa stesse facendo riferimento la modella. In seguito, poi, ha detto che questa fosse una confessione davvero importante.

Secondo Dayane Mello, dunque, Francesco Oppini, anche se molto innamorato della sua compagna, potrebbe essere solito comportarsi in modo giocoso con altre donne. Al momento, però, né Francesco né Cristina sono intervenuti in merito alla questione. I due, infatti, sono molto impegnati con l’organizzazione del nuovo format sull’isola dei famosi che verrà condotto da Tommaso Zorzi, pertanto, è probabile che non siano ancora venuti a conoscenza dell’accaduto. Ci penseranno sicuramente i fan ad aggiornare il loro beniamino sulle ultime dinamiche.