Akash Kumar, la confessione di una sua compaesana: “A Verona lo conoscono tutti, aveva gli occhi nero ebano” (VIDEO)

Akash Kumar e la vicenda dei suoi occhi

Da una settimana a questa parte, ovvero da quando è sbarcato in Honduraes per L’Isola dei Famosi 15, non si fa altro che parlare degli occhi di Akash Kumar. Il modello indiano si è davvero sottoposto ad un pericoloso intervento agli occhi, tra l’altro vietato in Europa, per cambiare il colore oppure è solo una leggenda metropolitana.

In questi giorni si è detto di tutto di più e ovviamente il diretto interessato ha seccamente smentito tutto. Resta il fatto che ci sono state numerose testimonianze che attestano il contrario. Una di queste è arrivata a Live Non è la D’urso, il talk domenicale di Canale 5.

Testimonianza choc contro il modello indiano

Akash Kumar, naufrago de L’Isola dei Famosi 2021, si è sottoposto ad un intervento di brightocular o è nato con gli occhi color ghiaccio? E se il diretto interessato sostiene con autorevolezza di avere gli occhi naturali, in tanti credono l’esatto contrario. Fra questi anche una certa Veronica che ha scritto una lettera a Barbara D’Urso. Una missiva che la la conduttrice napoletana ha letto domenica sera a Live. “Gentilissima Barbara, mi chiamo Veronica e sono cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Il paese è lo stesso dove è cresciuto ed ha vissuto Akash Kumar. In questo paese di 5000 anime lo conoscono quasi tutti e se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano”.

La ragazza ha detto anche che sua cognata è stata la parrucchiera di Akash quando era giovane e andava di moda per i ragazzi lisciarsi i capelli. Molte persone lo conoscano per la sua personalità accentratrice e tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. ci sono tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui. (Continua dopo il video)

Si apre l’occhio-gate di Akash a Live #noneladurso pic.twitter.com/oBihpNvvNj — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 22, 2021

La confessione di Akash Kumar: “I miei occhi sono naturali”

Akash Kumar, attuale concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 in diverse occasioni ha parlato del colore dei suoi occhi. In un’intervista, il modello indiano ha detto: “Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun tipo di intervento. Questi sono i miei veri occhi, non porto neppure le lenti a contatto. Forse dobbiamo chiamare un chirurgo in studio per mettere a tacere tutti… mia madre ha addirittura postato sui social delle foto di me da bambino”.

Il naufrago ha ribadito che il colore dei suoi occhi è naturale. Chi pensa il contrario si fa ingannare dal contrasto che c’è tra la mia pelle molto scura e gli occhi, che così risaltano di più. “Ma sono i miei, identici a a quella di mia madre Tania”, ha concluso il 28enne.