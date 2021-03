DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 24 marzo: Can affronta gli uomini di Cemal

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler della puntata in onda mercoledì 24 marzo 2021, dicono che Can non avrà alcun timore quando tre scagnozzi del signor Cemal si recheranno della tenuta di Sanem per minacciare lui e tutti gli altri collaboratori della Fikri Harika.

Il Divit farà scappare quegli uomini mentre ci sarà una svolta per Emre. Infatti, quest’ultimo dopo le preoccupazioni per non avere un lavoro, verrà assunto come venditore in un autosalone.

Tre uomini di Cemal vanno nella tenuta di Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 24 marzo 2021, rivelano che Metin si darà da fare. Infatti, dopo essere venuto a conoscenza da Can della situazione disastrosa in cui si trova la Fikri Harika a causa di una denuncia, il ragazzo agirà immediatamente. Il migliore amico del Divit farà arrivare al signor Cemal un documento per dimostrare che le creme e gli altri prodotti appartengono esclusivamente a Sanem.

A quel punto il marito di Ceren ordinerà a tre loschi individui di recarsi nella tenuta della Aydin con lo scopo di convincere tutti i collaboratori dell’azienda pubblicitaria a ritirare la denuncia. Ad intervenire questa volta non sarà Bulut ma il fotografo. Il fratello maggiore di Emre, con grande coraggio, affronterà questi individui e gli ordinerà di far sapere al loro capo che i profumi in vendita non sono affatto delle copie contraffatte.

Can fa scappare gli scagnozzi, Emre trova lavoro

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Can farà scappare di corsa gli uomini di Cemal, non passerà inosservato il malumore di CeyCey. Il collaboratore infatti, a causa delle ore passate in carcere sarà ancora sotto shock visto che non riuscirà a pronunciare alcuna parola nonostante Muzaffer e Deniz faranno di tutto per farlo riprendere. A rassicurare il ragazzo ci penserà Deren, mentre Emre continuerà a cercare un lavoro.

Il fratello di Cana molto rassegnato si recherà in una concessionaria per vendere la sua macchina. In quella circostanza il marito di Leyla verrà a conoscenza che il proprietario non è ancora riuscito a trovare un uomo che possa aiutarlo con la vendita. Il Divit approfitterà della situazione quando vedrà arrivare nell’autosalone un cliente, visto che fingendosi un venditore farà di tutto per convincerlo a fare il suo acquisto. In questo modo il secondogenito di Aziz troverà un posto di lavoro.