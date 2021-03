Temptation Island, Ciavy annuncia il matrimonio con Valeria, ma lei sbotta: “Il rapporto non va bene” (FOTO)

In queste ore era trapelata sui social la notizia secondo cui Valeria e Ciavy, ex concorrenti di Temptation Island, si sarebbero presto uniti in matrimonio. A dare l’annuncio era stato il ragazzo attraverso una diretta su Instagram.

I fan sono rimasti di stucco dinanzi tale notizia, in quanto nessuno si aspettava una simile decisione per i protagonisti di questo rapporto ancora così altalenante. Ebbene, a distanza di un po’ di ore, la stessa Valeria ha deciso di intervenire per fare chiarezza.

Ciavy annuncia il matrimonio con Valeria

Vi ricordate di Valeria e Ciavy di Temptation Island? I due hanno preso parte ad una passata edizione del programma ed hanno generato parecchio sgomento, specie a causa di alcuni comportamenti assunti da lui. Dopo svariati tira e molla, però, la coppia aveva deciso di darsi un’altra opportunità in modo da vedere se, effettivamente, il loro rapporto si sarebbe potuto consolidare ed evolvere. Ebbene, le cose sembravano essere andate proprio verso questa direzione.

Nel corso di una diretta Instagram, infatti, Ciavy aveva annunciato che lui e la sua compagna di sarebbero sposati quanto prima. Gli utenti erano rimasti basiti dinanzi tale comunicazione in quanto il loro rapporto non sembrava essere così consolidato al punto da prendere una decisione così importante. Dopo numerose domande, dunque, è arrivata la risposta definitiva.

La coppia di Temptation Island non si sposa: il motivo

La dama, infatti, attraverso delle IG Stories ha detto di sentire il bisogno di fare chiarezza sulle parole dette dal suo compagno. In particolare, la protagonista ha detto che il loro rapporto non sta andando affatto bene, pertanto, sarebbe davvero assurdo, al momento, vagliare l’ipotesi di un matrimonio. Per tale ragione, la coppia di Temptation Island formata da Valeria e Ciavy non convolerà a nozze.

Nel corso del suo video chiarimento, la ragazza ha anche spiegato che tra i due ci sono dei problemi di coppia, pertanto, almeno fino a quando essi non verranno risolti, non ci saranno delle evoluzioni nella loro vita sentimentale. I fan, dunque, si sono chiesti per quale ragione Ciavy avesse fatto quell’annuncio improvviso e Valeria ha spiegato che stesse scherzando. Lei, conoscendolo bene, sa perfettamente quando gioca e quando e serio e, in quella circostanza, stava certamente facendo dell’ironia. La coppia, per il momento, sta vivendo ancora in una fase di valutazione.