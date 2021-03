Il Paradiso delle signore trama 24 marzo: Ludovica riceve una preoccupante telefonata dalla madre

La trama della puntata del 24 marzo del Paradiso delle signore rivela che per due personaggi della soap opera si metterà davvero male. Il primo sarà Cosimo, il quale si troverà improvvisamente a destreggiarsi in una situazione economica assai complessa.

In secondo luogo, poi, ad essere spiazzata da una telefonata inaspettata sarà anche Ludovica. Flavia, infatti, si metterà in contatto con sua figlia e le darà un’annuncio che la lascerà senza parole. Vediamo tutto nel dettaglio.

Festa a sorpresa al Paradiso delle signore

Nella puntata del 24 marzo del Paradiso delle signore vedremo che le veneri si prepareranno per organizzare una festa per il compleanno di Stefania. La ragazza ha appena cominciato la sua nuova vita a Milano in cui vive con Anna, Irene e Maria senza sua zia Ernesta. Le sue amiche, dunque, si organizzeranno per farle una sorpresa. Irene avrà una brillante idea, la quale verrà avallata anche dalle sue coinquiline. Per quanto riguarda Gloria, invece, quest’ultima deciderà di fare un regalo in autonomia a Stefania.

A fronte di un clima alquanto ilare per alcuni protagonisti, però, vedremo che altri si troveranno ad affrontare problemi molto più seri. Il primo è sicuramente Cosimo, il quale ha appena scoperto che l’affare con Umberto sia sfumato. Il ragazzo sarà in preda al panico e non saprà assolutamente come fare per risollevare la situazione. Stessa sorte toccherà anche a Ludovica.

Trama 24 marzo: Ludovica e Cosimo nei guai

Dopo essere riuscita a liberarsi del Mantovano, per la protagonista non ci sarà pace. La dama, infatti, riceverà improvvisamente una telefonata da sua madre. La donna metterà al corrente sua figlia circa gli ultimi sviluppi delle vicende familiari. A tal proposito, spiegherà di essere stata costretta a vendere Villa Brancia. Tale informazione farà crollare il mondo addosso a Ludovica.

Nella puntata del 24 marzo del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che la ragazza si getterà tra le braccia di Marcello nella speranza di farsi confortare da lui. Barbieri, naturalmente, non potrà fare a meno di offrirle tutto il suo sostegno. Per quanto riguarda Cosimo, invece, vedremo che il ragazzo non riuscirà ancora a trovare il coraggio di parlare con sua moglie Gabriella della difficile situazione che ha contraddistinto le sue finanze. Per quanto ancora riuscirà a mantenere il segreto? Lo scopriremo nelle prossime puntate.