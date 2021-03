Oroscopo del 23 marzo 2021: colpo basso per Capricorno, nuovi inizi per Ariete

L’Oroscopo del 23 marzo 2021 esorta i nati sotto il segno del Toro a non abbattersi. Per gli Ariete, invece, è tempo di nuovi inizi. I Capricorno dovrebbero tenere gli occhi ben aperti, specie sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento di nuovi inizi per voi. Se avete da poco chiuso una relazione importante, che durava da parecchio tempo, in questi giorni ci saranno delle novità. Gettatevi il passato alle spalle e non rimuginate sui vostri e gli altrui errori. Nel lavoro, invece, dovete essere più organizzati.

Toro. Non dovete abbattervi. Anche se le cose non sono andate esattamente come credevate, c’è sempre una situazione. Ricordate, se si può porre rimedio ad un problema, non c’è da preoccuparsi, se non si è in possesso dei mezzi per risolverlo, invece, sarebbe inutile preoccuparsi.

Gemelli. Oggi siete di tante parole, forse troppe. Fate attenzione a ciò che direte o farete, specie per quanto riguarda la sfera professionale. In quest’ambito ci sono molte cose da fare, ma l’importante è essere organizzati. In amore, come nel lavoro, avete bisogno di stimoli.

Cancro. L’Oroscopo del 23 marzo 2021 denota una giornata un po’ tesa per voi. In questo periodo nel quale siete dominati dalla Luna ci sarà una certa inclinazione all’eccessiva emotività. Circondatevi solamente di persone positive in quanto potreste assorbire gli stati d’animo altrui.

Leone. Grandi consapevolezze per i nati sotto questo segno. Aprile è il mese dell’amore, pertanto, i cuori solitari avranno modo di fare conoscenze interessanti. Ricordate, però, che molto dipenderà da voi e dal modo in cui vi approccerete con gli altri. Sul lavoro, invece, dovete essere concentrati.

Vergine. Il mondo è pieno di opportunità. Chiusa una porta si apre un portone, basta solamente non demordere mai. Se avete un obiettivo, continuate ad inseguirlo. Se, invece, vi sentite stanchi e demotivati dovreste fare in modo di trovare nuovi stimoli, magari cimentandovi in cose lontane dal vostro modo di essere.

Previsioni 23 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non è il caso di essere troppo irruenti in amore. Anche se avete delle opinioni divergenti da quelle del partner, non dovete provare a tutti i costi ad imporre il vostro punto di vista. In campo professionale, invece, avete un po’ la testa da un’altra parte, cercate di trovare la concentrazione.

Scorpione. Attenzione all’amore, in questo periodo sono favoriti i ritorni di fiamma. Una persona potrebbe tornare dal vostro passato a scombussolarvi la vita. Cercate di mantenere la lucidità. Dal punto di vista finanziario, invece, evitate le spese di troppo e concentratevi sulle cose importanti.

Sagittario. Giornata un po’ tesa. L’Oroscopo del 23 marzo 2021 vi esorta a mantenere la calma e a non giungere subito a conclusioni. Coloro i quali hanno appena cominciato una conoscenza farebbero bene a non essere precipitosi. Spesso vi gettate a capofitto nelle cose senza pensare alle conseguenze.

Capricorno. Forza e coraggio, anche se ci sono stati dei problemi di recente, adesso è il momento di riprendersi e farsi coraggio. Dal punto di vista professionale potrebbe arrivare qualche colpo basso da una persona da cui non ve lo aspettavate. Pertanto, cercate di essere guardinghi.

Acquario. Se c’è una cosa che vi riesce meglio è sorprendere le persone a voi care. Rendere gli altri felice è una cosa che vi appaga moltissimo. Questo è il motivo per il quale sono in molti a volervi bene. Nel lavoro, invece, non lasciate nulla al caso, specie se state lavorando ad un progetto nuovo.

Pesci. Oggi non avrete molta voglia di adempiere ai vostri doveri, tuttavia, questo è necessario. Pertanto, cercate di cominciare la giornata facendo un po’ di attività fisica in modo da scaricare al tensione e trovare l’energia giusta per affrontare tutti gli impegni che avete.