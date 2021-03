Dayane Mello affonda Rosalinda Cannavò: “Le persone a me vicine non le vogliono bene”

Dayane Mello ospite a Live Non è la D’Urso

Dopo l’intervista a Verissimo realizzata qualche settimana fa, domenica sera Dayane Mello è tornata sul piccolo schermo, precisamente a Live Non è la D’Urso. La quarta classificata del Grande Fratello Vip si è fatta intervistare da carmelita e subito dopo ha affrontato le cinque sfere luminose. A tu per tu con la padrona di casa la modella sudamericana ha avuto modo di parlare del suo percorso al reality show di Canale 5. Ma anche della sua amicizia speciale nata in casa con Rosalinda Cannavò.

Anche se ultimamente le due ex gieffine sembra abbiano trovato un punto d’incontro, la brasiliana non si è di certo risparmiata a lanciare delle frecciatine velenose nei confronti della 28enne messinese. Inoltre, la 32enne ha ribadito il fatto che all’interno del loft più spiato d’Italia le avrebbe ‘succhiato tutte le energie’.

La modella brasiliana parla di Rosalinda Cannavò

Ospite nel penultimo appuntamento stagionale di Live Non è la D’Urso, Dayane Mello ha ammesso che con Rosalinda Cannavò ha fatto un bel percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Inoltre, appena si sono viste per la prima volta si sono scelte immediatamente.

Tuttavia, però, la modella sudamericana che si è classificata solo quarta non ha nascosto il fatto che nelle ultime settimane per lei non era più stimolante stare al fianco dell’attrice siciliana. La quale secondo lei ha avuto troppi alti e bassi. Per questo motivo la 32enne ha deciso di fare un passo indietro, ammettendo di essersi aggrappata ai nuovi inquilini arrivati in casa a percorso iniziato.

Persone vicine a Dayane non vedono di buon occhio la Cannavò

Nel corso della lunga intervista nel programma domenicale di Barbara D’Urso, l’ex gieffina Dayane Mello riguardo Rosalinda Cannavò ha detto anche: “Adesso cosa provo? Vedo che tutte le persone a me vicine non le vogliono bene”. La modella brasiliana inoltre ha aggiunto anche che durante il percorso al Grande Fratello Vip 5, la 28enne messinese avrebbe giocato anche contro di lei. Dunque, l’avrebbe portata all’eliminazione tutte i concorrenti che si erano avvicinati a lei.

Nonostante le frecciatine velenose della 32enne ha lanciato nei confronti della siciliana, la stessa a Live Non è la D’Urso ha confermato di volerle bene e ultimamente si sono sentite attraverso dei messaggi. Appena questo difficile periodo passerà la donna è disposta ad incontrarla e chiarire guardandosi negli occhi.