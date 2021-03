Isola dei famosi, Akash Kumar voleva inventare una storia finta, spunta la chat: “Diciamo che stiamo insieme” (VIDEO)

In queste ore, sul web sta circolando un video contro il concorrente dell’Isola dei famosi, Akash Kumar. Nello specifico, una ragazza con cui il bel modello avrebbe avuto un flirt ha deciso di mostrare una chat privata avuta con lui prima che prendesse parte al programma.

Da tale conversazione si evince chiaramente che il naufrago volesse inscenare un finto fidanzamento in modo da creare delle dinamiche e far parlare di sé. La clip in questione è stata fortemente criticata dagli utenti dei social. Vediamo tutti i dettagli.

Akash Kumar e il finto fidanzamento

Akash Kumar è il personaggio più discusso dell’isola dei famosi, almeno per il momento. Il modello è finito al centro dei riflettori per svariate ragioni. In un primo momento, il giovane è stato accusato di aver cambiato nome, poi di aver modificato il suo colore di occhi. Questa volta, invece, è finito nel caos per una chat alquanto compromettente che il ragazzo avrebbe avuto con una persona prima di sbarcare sull’isola.

Nello specifico, il modello avrebbe informato la sua interlocutrice circa il fatto che, di lì a poco, sarebbe stato un concorrente del reality show. Successivamente, poi, il giovane avrebbe chiesto alla ragazza in questione di venire in studio per lui. Lei, naturalmente, si è chiesta per quale motivo avrebbe dovuto compiere questo gesto, dato che tra loro, in realtà, non c’è mai stato nulla di che. A quel punto, allora, Akash le avrebbe detto che sarebbe potuta venire in puntata per fingere di essere la sua fidanzata. (Continua dopo il post)

Come reagirà il naufrago dell’isola dei famosi?

Stando a quanto emerso, dunque, Akash Kumar avrebbe provato a creare dei finti gossip per far parlare di sé all’Isola dei famosi. La clip in questione è divenuta virale soprattutto su Twitter e moltissimi utenti l’hanno commentata mostrandosi basiti. In molti, infatti, si sono scagliati contro il modello accusandolo di essere falso e bugiardo. Tra i vari commenti, però, c’è anche chi ha messo in discussione la veridicità di tale conversazione.

Malgrado dal video si veda chiaramente il nome, la foto e la spunta blu di Akash, alcune persone hanno dichiarato che potrebbe trattarsi di un fake. Per tale ragione, è opportuno continuare ad adoperare il condizionale nel trattare la vicenda. Come reagirà il tenebroso, e un po’ scontroso, modello dagli occhi di ghiaccio?