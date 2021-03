Uomini e Donne, anticipazioni del 23 marzo: una scelta coi petali, Gianni litiga con Maria

Terzo appuntamento di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda martedì 23 marzo 2021? Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News svelano che ci sarà una scelta inaspettata, ovvero quella di Claudio e Sabina. Poi in studio ci sarà un’accesa discussione tra l’opinionista Gianni Sperti, la dama Maria e il cavaliere Alessandro.

La scelta di Claudio e Sabina

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne riservano una grandissima sorpresa, qualcosa che non si aspettava nemmeno la padrona di casa Maria De Filippi. Una coppia deciderà di uscire dal dating show per viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e dai riflettori. Ebbene sì, più tardi ci sarà l’inaspettata scelta di Claudio e Sabina. La dama e il cavaliere si siederanno al centro dello studio. Lui racconterà che tra maggio e giugno dovrà lasciare la Capitale per trasferirsi in un’altra città per aprire un locale.

Per questo motivo lunedì partirà per fare un sopralluogo ed ha chiesto a Sabina di accompagnarlo. Quindi le chiederà di trasferirsi con lui per tutti i mesi che lo terranno lontano da casa. La De Filippi gli chiederà se allora lascerà la trasmissione per quel periodo, ma sia lui che Sabina dicono che lascerebbero entrambi. A quel punto nascerà la scelta spontanea e Maria farà scendere i petali rossi.

Trono over: discussione tra Gianni, Maria ed Alessandro

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che la trasmissione continuerà con un forte scontro verbale tra Gianni Sperti e Maria. Lo storico opinionista l’ha vista emozionata per la scelta di Sabina e così gli farà una battuta del tipo “L’amica tua se n’è andata e te sei ancora qua”.

La dama accuserà il colpo, soprattutto quando il collega di Tina le ricorderà che fa sponsorizzazioni per lavoro nonostante non sia chirurgo estetico. Lei A quel punto verrà fuori pure Esce Alessandro si vorrebbe rifare il naso e nascerà una discussione su tale argomento. Maria dirà che il cavaliere aveva chiesto se poteva tornare in studio con le bende al naso nel caso l’avesse rifatto, lui però negherà tutto.

Sperti non capirà se la donna si sta approfittando di Alessandro per sponsorizzarsi o è lui che sta approfittando di lei per far l’operazione estetica. La redazione di U&D sostiene quanto dice lei e non Alessandro. La De Filippi metterà in risalto anche il fatto che la dama è uscita con parecchi cavalieri ma non ha mai fatto pubblicità alla sua professione. Discuteranno anche perché Alessandro sta uscendo anche con Federica e per uscirci gli ha dato forfait rinviando l’appuntamento con lei il giorno seguente.