Pierpaolo Pretelli, l’ex Ariadna criticata da un volto noto: “Ha la faccia tosta”

Pierpaolo Pretelli riceve una sorpresa da Ariadna Romero

Chi ha seguito Live Non è la D’Urso di certo non si è perduto l’ennesima ospitata di Pierpaolo Pretelli. Durante l’intervista la padrona di casa gli ha fatto vedere un videomessaggio da parte della sua ex compagna Ariadna Romero, nonché madre di suo figlio Leonardo. Ma la presa di posizione della modella ha fatto storcere il naso ai fan dei Prelemi e non solo.

Una di questi è Deianira Marzano, nota influencer campana che spesso porta alla luce delle segnalazioni sui social network. Qualche ora fa, ad esempio, rispondendo ad un quesito che le ha posto un utente web sulla storia d’amore tra il 30enne lucano e Giulia Salemi, la donna è stata molto chiara. “Ariadna Romero ha una bella faccia tosta come si suol dire”, ha scritto la napoletana su Instagram.

Deianira Marzano contro l’ex di Pretelli

Durante l’ospitata a Live Non è la D’Urso Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una sorpresa da parte di Ariadna Romero, madre del piccolo Leo. La modella mostrandosi insieme al bambino ha realizzato un videomessaggio per il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5. “Ciao Barbara noi siamo qua con tutti i lavoretti che ha fatto Leo a scuola quest’anno e lui l’ha conservati per farli vedere a suo papà, glielo mandi un bacino? Vero che ti è mancato tanto? Vi mando un bacio, saluti a tutti”, ha detto la donna.

Qualche ora fa, Deianira Marzano ha condiviso tra le Stories di IG lo screenshot di un messaggio che ha ricevuto in privat: “Ciao Deianira, hai visto ieri sera Live? Ariadna ha mandato un videomessaggio a Pierpaolo e Barbara. Non credi che debba mettersi un po’ da parte e prendere esempio da Stefano Sala”. A quel punto l’influencer ha replicato in questo modo: “Certo che sono d’accordo con questo messaggio. Questa qui sta facendo di tutto per mettersi in luce, sia quando Pierpaolo stava al GF Vip, adesso continua con queste cose”.

La frecciatina di deianira Marzano ad Ariadna Romero

Ma non è finita qui. Infatti, sempre su Instagram Deianira Marzano ha espresso il suo giudizio sul comportamento di Ariadna Romero. Per l’influencer è inconcepibile che l’ex compagna faccia ancora sorprese all’ex compagno Pierpaolo Pretelli, nonostante quest’ultimo sia innamorato di Giulia Salemi.

Per questo motivo la napoletana ha lanciato una frecciatina velenosa alla modella: “Come si dice tra moglie e marito non mettere il dito. Ma perchè non pensi alla tua carriera professionale invece di pensare alla vita degli altri”.