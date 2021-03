Isola dei Famosi, Vera Gemma ha una mancanza: “Quando hai voglia di farlo in maniera pesante” (VIDEO)

La particolare confessione di Vera Gemma

Chi accetta di fare L’Isola dei Famosi fa perfettamente che durante questo percorso ci sono una serie di privazioni. Nella 15esima edizione che è partita una settimana fa c’è una naufraga in particolare che sembra soffrirne solo una e non si tratta di cibo.

Stiamo parlando dell’attrice romana Vera Gemma che in questi giorni in Honduras ha fatto una confessione molto precisa ai suoi compagni d’avventura. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato la figlia del compianto Giuliano.

La mancanza dell’attrice romana

Parlando con i suoi compagni d’avventura a L’Isola dei Famosi 15, Vera Gemma ha manifestato una sua particolare mancanza. Il cibo? Ma quando mai, un rapporto intimo con un uomo. “Se voglio il tuo corpo? Esatto. Ora andiamo in quell’isola laggiù a fare come dire… Awed? Ripassa quando hai voglia di farlo in maniera pesante. Poi c’è Akash, che grida e sta in costume, con quegli occhioni blu. Non mi deve provocare perché poi faccio come gli spaghetti, come faceva Alberto Sordi. Ancora non ha provato il contatto con me. Questo ragazzo non è uscito con la sottoscritta, la dea delle milf che ti fa perdere la testa a suon di cibo e letto”, ha detto l’attrice capitolina.

Quest’ultima vorrebbe fare uno scambio, i burini danno Daniela Martani ai Rafinados e loro si prendono Akash, ovviamente prima della sua eliminazione. “Lui ha detto che vuole venire e allora che venga. Welcome baby boy. Akash? Nun t’abbassà quei pantaloni, che se vengo te faccio…”, ha detto la naufraga. (Continua dopo il video)

Vera Gemma conferma le sue mancanze ad Ilary Blasi

Durante il terzo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 in onda lunedì sera su Canale 5, Vera gemma ha confermato tale mancanza anche alla padrona di casa Ilary Blasi che l’ha chiamata in causa sull’argomento.

“Sono la dea delle milf sì. Io gli uomini li prendo per sfinimento, non è che non mi resistono. In altri tempi giocavo sulla seduzione, ora sullo sfinimento e il lavaggio del cervello. A Braida ho detto delle cose scioccanti ed era quasi traumatizzato. Che l’Italia accetti la mia indiscussa sensualità”, ha asserito l’attrice romana. Ecco il video: