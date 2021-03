Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi umilia Awed: “Lo zerbino di Vera Gemma” (VIDEO)

Tommaso Zerbi definisce Awed uno zerbino

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda il terzo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 e anche stavolta tra Ilary Blasi e Tommaso Zorzi sono volate numerose gaffe. Ma ad un certo punto si la conduttrice che il rampollo meneghino hanno rischiato di far sapere a tutti i naufraghi presenti in Palapa della presenza di un’altra spiaggia dove sono presenti Fariba ed Umberto.

A parte questo, il 25enne durante la terza puntata è tornato con la sua consueta rubrica, Il Punto Z, in cui commenta le performance e i modi di fare dei concorrenti utilizzando parole che iniziano per la lettera Z. Questa settimana a finire nel mirino del vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato Awed che ha definito zerbino. “Z come Zerbino: Awed lo zerbino di Vera Gemma”, ha detto l’influencer milanese.

Awed si fa avanti con Myrea stabile ma rifila un due di picche

Ovviamente il popolare YouTuber e conduttore del GF Vip Party non ha potuto sentire e di conseguenza non ha avuto la possibilità di replicare al termine ‘zerbino’ pronunciata da Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi 15. Ma proprio durante il live della terza puntata Awed senza giri di parole ha dichiarato un interesse nei confronti di una new entry.

Stiamo parlando della Pupa Miryea Stabile che tuttavia non sembrerebbe ricambiare l’interesse.“Miryea è una bellissima ragazza, un po’ nel suo mondo, vorrei chiederle il significato del suo nome perché ha un nome particolare“, aveva detto il naufrago il giorno prima detta diretta del lunedì. (Continua dopo il video)

Quanto lo stavate aspettando il Punto Z di Tommy?🔥🔥 #Isola 🏝 pic.twitter.com/YGOeZDKLsZ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 22, 2021

La reazione del popolo del web

Il giudizio di Tommaso Zorzi a L’Isola dei Famosi 15 nei confronti di Awed ha fatto storcere il naso a tutti i fan del ragazzo e non solo. Infatti, su Twitter e sui vari social network sono tanti i messaggi di disapprovazione affermando che lo YouTuber non è assolutamente uno zerbino. In tanti hanno puntato il dito contro Tommaso Zorzi additandolo come acido. Ecco alcuni tweet:

Tommaso che dà dello zerbino ad Awed pari al boring a Croccantino. Don’t worry tempo un paio di mesi e li troveremo a ridere ed urlare parole che capiscono solo loro #isola — 𝑆ℎ𝑒 𝑖𝑠 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛 (@guestofworld_) March 22, 2021