Isola dei Famosi, Ilary Blasi punge Elisa Isoardi: “Te ne intendi di leader”. C’entra Salvini?

La battuta di Ilary Blasi ad Elisa Isoardi

Senza ombra i dubbio la protagonista indiscussa di questa 15esima edizione de L’Isola dei famosi è proprio la conduttrice Ilary Blasi. La professionista romana mancava al piccolo schermo, infatti grazie alla sua simpatia e genuinità fa passare delle ore di spensieratezza in un periodo caratterizzato dal dolore e preoccupazione.

Nelle prime tre puntate il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere numerose gag, divertenti gag e una serie di doppi sensi. Nell’appuntamento in onda lunedì sera la moglie di Francesco se n’è uscita con una battuta su Elisa Isoardi che ha fatto calare il gelo in studio: “Elisa, comandi tu o comanda la natura? Chi è il leader? Tu di leader te ne intendi”. Era un chiaro riferimento al suo ex fidanzato Matteo Salvini?

Piccolo scontro nel gruppo dei Raffinatos

Prima della diretta, nel daytime andato in onda su Canale il pubblico ha avuto modo di vedere il nuovo arrivato Brando Giorgi chiedere ad Elisa Isoardi come dividessero le razioni di cibo. Dopo aver scoperto che ognuno prende quello che vuole, l’attore di Vivere ha proposto delle regole più precise onde evitare l’anarchia nel gruppo dei Raffinatos.

Le parole dell’uomo hanno creato una piccola discussione che per fortuna si è risolta velocemente e senza strascichi. Durante la diretta del lunedì sera, Brando Giorgi sulla Isoardi ha confessato: “Abbiamo avuto la possibilità di frequentarci pochissimo prima dell’Isola. Ho trovato un’Elisa diversa da come l’ho conosciuta prima. L’ho trovata un po’ più aggressiva. Mi sono permesso solo di dare un parere”.

Isola dei Famosi 2021: il confronto tra Elisa Isoardi e Brando Giorgi

Durante il terzo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 Elisa Isoardi ha avuto un faccia a faccia con il nuovo arrivato Brando Giorgi. Inoltre, l’ex conduttrice de la prova del cuoco ha assicurato a Ilary Blasi che al momento sta andando tutto bene e che l’importante è fare squadra.

Tuttavia la professionista piemontese ha fatto presente che l’attore è entrato in modalità sbagliata. A quel punto è intervenuta l’opinionista Iva Zanicchi che è stata lapidaria: “Troppi galli in un pollaio non vanno bene. Meglio un gallo e una gallina”. I due naufraghi troveranno un punto di incontro? Staremo a vedere.