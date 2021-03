Isola dei Famosi, Ilary Blasi brutalizza Akash dopo l’addio: “Sicuramente meglio di te”. Poi: “Salutame a soreta”

Akash Kumar lascia L’Isola dei Famosi 2021

Il percorso di Akash Kumar alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata male, durata solo una settimana e finita in pessimo modo. Il motivo? La padrona di casa Ilary Blasi ad un certo punto ha mostrato la sua disapprovazione andando su tutte le furie. Il modello indiano dagli occhi di ghiaccio (finti?) in questi giorni è finito al centro delle polemiche perché i suoi stessi compagni d’avventura si sono lamentati per alcuni suoi atteggiamenti polemici.

Mentre in Italia è finito al centro dell’attenzione non solo per la sua arroganza, ma anche per i vari nomi e il presunto intervento per cambiare il colore degli occhi. Tutto questo ha influito sul televoto con Angela Melillo, e infatti Kumar è uscito sconfitto. Gli autori del reality show di Canale 5 hanno provato a tenerlo in gioco e concedergli una seconda change. Infatti la conduttrice lo ha inviato a Parasite Island, l’isola in cui i naufraghi eliminati se la devono cavare da soli e aiutare Fariba e Umberto.

Il modello indiano non vuole rimanere a Parasite Island

Arrivato a Parasite Island, Akash Kumar si è ritrovato con altri due naufraghi, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. A quel punto la conduttrice Ilary Blasi ha chiesto al modello indiano se avesse intenzione di continuare il gioco o meno, ma il diretto interessato ha risposto con un secco no. La madre di Giulia Salemi e il cromatologo hanno provato in tutti i modi a convincerlo di rimanere, ma il naufrago è apparso irremovibile.

“La mia Isola l’ho già vinta”, ha spiegato Akash. “Sì, ho riflettuto sulla mia ultima storia d’amore”, ha concluso il 28enne. Le parole di quest’ultimo hanno fatto storcere il naso alla padrona di casa è andata su tutte le furie sbottando così: “Già prima di partire sapevo che mi sarebbero bastati pochi giorni”. (Continua dopo il video)

Ilary Blasi sbotta contro Akash Kumar

Particolarmente irritata a L’Isola dei Famosi 15, Ilary Blasi ha continuato così: “Mi dispiace perché tu volevi fare quest’isola e noi abbiamo scelto te. Abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te”.

Ma l’ormai ex naufrago Akash Kumar è stato irremovibile e la conduttrice romana lo ha salutato in modo gelido: “Ok perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash!”. La parentesi è stata chiusa dall’opinionista Elettra Lamborghini con la seguente battuta che ricorda Barbara D’Urso: “Salutami a soreta”.