Isola dei famosi, Ilary Blasi fa una gaffe imperdonabile: “Mi sento male, oddio” (VIDEO)

Ieri, lunedì 22 marzo, è andata in onda la terza puntata dell’Isola dei famosi e l’appuntamento è stato arricchito da un po’ di trash grazie a una gaffe di Ilary Blasi. La conduttrice stava chiacchierando con i naufraghi quando, improvvisamente, si è trovata a fare uno spoiler molto pesante.

Subito dopo aver pronunciato la frase incriminata, la donna si è portata le mani alla bocca in segno di censura ma, purtroppo, è stato troppo tardi e i concorrenti hanno ascoltato tutto. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Tanto trash all’Isola dei famosi

Ilary Blasi ha commesso una gaffe durante la puntata di ieri dell’Isola dei famosi. La moglie di Francesco Totti sta regalando perle di trash a tutti i telespettatori grazie alla sua schiettezza e il suo essere senza peli sulla lingua. Tutti, ad esempio, ricorderanno la frase pronunciata durante la prima puntata inerente la “patata”. Ad ogni modo, stavolta la donna ha commesso un errore che potrebbe costare caro al programma.

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, alcuni concorrenti sono relegati sulla Parasite Island, un’isola segreta di cui nessuno è a conoscenza, se non i suoi due abitanti, Ubaldo e Fariba. Ogni eliminato, poi, ha una seconda chance in quanto viene mandato in tale luogo per provare a restare in gioco. I naufraghi, però, divisi in burinos e rafinados, non avrebbero dovuto assolutamente conoscere l’esistenza di questo posto, ma dopo quello che è accaduto ieri, le cose sono cambiate.

La gaffe di Ilary Blasi

Nel corso di un collegamento, infatti, Ilary Blasi ha fatto una gaffe in cui ha spoilerato ai concorrenti l’esistenza della Parasite Island. La donna, inoltre, ha anche rivelato che Ferdinando Guglielmotti, dopo essere stato eliminato, è durato pochissimo tempo su tale piccolo atollo. Subito dopo aver pronunciato questa frase, però, la presentatrice si è portata la mano alla bocca ed ha sbarrato gli occhi incredula.

Proprio poco tempo prima aveva esortato Tommaso e Iva a non commettere spoiler durante la puntata. Specie l’influencer è rimasto allibito dinanzi l’errore della conduttrice, al punto da guardarla con fare esterrefatto. Ad ogni modo, subito dopo aver pronunciato queste parole, Ilary ha provato a cambiare argomento e anche i naufraghi hanno fatto finta di non aver compreso. Per tutta la puntata, poi, nessuno ha fatto più menzione dell’accaduto.