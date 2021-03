Chiara Ferragni ha partorito: “La nostra Vittoria” ecco la prima foto della bimba

Martedì 23 marzo 2021 è venuta alla luce la secondogenita di casa Lucia/Ferragni, Chiara ha, infatti, appena partorito. L’influencer non ha esitato un attimo a mostrare a tutti i suoi fan il primo scatto in assoluto della nuova arrivata.

Il suo nome è Vittoria e, stando a quanto trapelato dallo scatto presente sul profilo della donna, pare sia molto somigliante al piccolo Leone. Ad ogni modo, vediamo tutti i dettagli emersi fino a questo momento.

Chiara Ferragni annuncia di aver partorito

Da pochissime ore è venuta alla luce la piccola Vittoria. Chiara Ferragni ha appena annunciato a tutti i suoi fan di aver partorito e lo ha fatto mostrando una tenera foto all’interno della quale è possibile ammirare la nuova arrivata. Nell’immagine in questione si intravede l’influencer distesa sul letto dell’ospedale mentre tra le braccia stringe la sua seconda figlia. La piccola ha un cappellino sulla testa e un braccialetto luminoso al polso. I suoi occhi sono spalancati e, stando a quanto emerso, sembra somigliare già moltissimo a suo fratello maggiore, Leone.

L’annuncio è stato dato direttamente dall’influencer attraverso il suo profilo Instagram. Analogo scatto, poi, è stato condiviso anche da Fedez sul suo account privato. La didascalia è estremamente breve ma sintetica. Nello specifico, i due genitori bis si sono limitati a scrivere la data di nascita della piccola, ovvero “23 marzo 2021” e poi hanno aggiunto: “La nostra Vittoria”. (Continua dopo il post)

I commenti dei fan

Ebbene si, questa sembra essere proprio una vittoria per la coppia. In un periodo così difficile, durante il quale si sente parlare molto più di morti che di nascite, una nuova vita è sempre una cosa positiva. I fan della coppia, infatti, sono accorsi al di sotto del post in questione per fare i loro auguri e le congratulazioni ai due ragazzi. Tra i commenti al di sotto del post in cui Chiara Ferragni ha annunciato di aver partorito si distinguono i messaggi di molti personaggi popolari.

Tra attori, conduttori e volti del mondo dello spettacolo, il post sta raggiungendo un numero considerevole di like e di consensi. Al momento non sono trapelati ulteriori informazioni in merito alle condizioni di salute di Chiara e della piccola ma, vedendo la serenità che trapela dallo scatto, pare che tutto sia andato per il verso giusto. Non ci resta che attendere per saperne di più.