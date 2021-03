Akash Kumar torna su Instagram dopo l’eliminazione: “Breve ma intenso”, poi svela la verità sugli occhi

Akash Kumar è il secondo eliminato di questa edizione dell’Isola dei famosi e subito dopo la sua uscita, il ragazzo è tornato su Instagram. Il modello ha preso possesso del suo cellulare ed ha pubblicato delle IG Stories alquanto velenose.

Solo una volta fuori dal reality show, infatti, il giovane ha potuto prendere visione di tutti i gossip che sono circolati sul suo conto durante la sua settimana di permanenza all’interno del programma. Pertanto, ha deciso di fare un po’ di chiarezza.

Il ritorno di Akash Kumar su Instagram

Dopo essere stato eliminato dall’isola dei famosi, Akash Kumar è tornato su Instagram. Il giovane ha pubblicato un video all’interno del quale ha annunciato il ritorno ed ha commentato il suo periodo di permanenza dicendo: “Breve ma intenso”. Successivamente, poi, il modello ha commentato alcuni dei recenti gossip circolati sul suo conto. In particolare, Akash ha detto che sono davvero molte le cose che la gente dice di lui, la maggior parte delle quali non sono vere.

In particolare Kumar si è soffermato sul rumors inerente il colore die suoi occhi. Per giorni è circolata in rete la notizia secondo cui il giovane si fosse sottoposto ad un intervento alquanto difficile e invasivo finalizzato a cambiare il colore degli occhi. In molti sono stati pronti a giurare che il protagonista avesse gli occhi scuri fino a qualche anno fa. Ebbene, è arrivata la risposta del diretto interessato. (Continua dopo la foto)

La verità sui suoi occhi

Akash Kumar, infatti, attraverso un video su Instagram, ha smentito questa indiscrezione ed ha alluso al fatto che l’invidia sia davvero una brutta bestia. Inoltre, il protagonista ha pubblicato anche la sua biografia per spiegare alle persone quale sia il suo passato e il suo percorso di vita. Da tale testo si legge, principalmente, che il ragazzo sia un rinomato e bravissimo modello. Il suo più grande sogno è quello di diventare un attore famoso e entrare nel mondo dello spettacolo.

Una volta rimarcato questo concetto, Kumar ha deciso di lasciare che le persone parlino di lui senza dargli la minima importanza. Il ragazzo ha lasciato intendere di non avere interesse nel replicare a tutte le accuse sul suo conto. A tal proposito, ci ha anche tenuto ad informare tutti i fan che, per un po’ di tempo. La sua assenza si ripercuoterà anche nei programmi televisivi, o per quello ci sarà un’eccezione?