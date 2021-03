Uomini e Donne, Sophie e Matteo si sono lasciati, piovono insulti: “Vi prego, comprensione” (FOTO)

Da pochissime ore è sopraggiunta una triste notizia inerente una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, stiamo parlando di Sophie e Matteo. I due ragazzi stavano generando delle domande nei fan da un po’ di tempo a causa della loro scarsa presenza insieme sui social.

Ebbene, a distanza di un po’ di settimane, pare sia trapelata la verità. La relazione appena nata tra i due sembra sia volta già al capolinea. I due ragazzi, però, hanno deciso di adottare una politica comunicativa alquanto inattesa. Vediamo tutto nel dettaglio.

Sophie commenta la situazione con Matteo

La storia d’amore tra Sophie e Matteo di Uomini e Donne pare sia giunta al capolinea. Era da parecchio tempo che i due ragazzi non si vedevano e i fan hanno cominciato a farsi delle domande. Nessuno dei due, però, si è mostrato predisposto a raccontare l’accaduto a tutte le persone che hanno seguito con passione e ammirazione la loro conoscenza. Il loro atteggiamento, dunque, ha suscitato parecchio sconcerto sul web, al punto che in molti si sono arrabbiati pronunciando insulti e offese contro la coppia per la mancanza di rispetto verso i folower.

Dopo l’ennesimo attacco, però, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha deciso di intervenire. Attraverso delle IG Stories, infatti, la Codegoni ha ammesso che le cose non stanno andando bene ed ha esortato i suoi seguaci a mostrare un po’ più di pazienza e, soprattutto, di comprensione. La situazione è parecchio delicata, tuttavia, gli utenti devono avere fiducia in lei ancora per un po’ di tempo.

I motivi della crisi della coppia di Uomini e Donne

Per quanto riguarda Matteo, invece, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha minimamente accennato alla rottura con Sophie. Questo, però, non appare strano in quanto il ragazzo è sempre stato molto reticente per quanto concerne la sua vita privata. Ad ogni modo, stando a quanto trapelato, pare che la coppia abbia avuto dei problemi dovuti, soprattutto, alla lontananza. Il fatto che la maggior parte delle regioni italiane siano in zona rossa, poi, ha inciso negativamente sulla situazione.

In particolare, infatti, pare che il sentimento che sarebbe potuto nascere sia stato represso anche a causa dell’impossibilità dei due ragazzi di vedersi e viversi a 360 gradi. Tali considerazioni, però, non hanno convinto molto i fan. Diversi utenti, infatti, ritengono che i due, in realtà, non si siano mai piaciuti più di tanto.