Akash Kumar incastra Tommaso Zorzi con delle chat: “Vuoi venire da me?”. Poi attacca Elettra (VIDEO)

Akash Kumar dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi 2021

Dopo aver perso al televoto contro Angela Melillo e rifiutato di rimanere con Fariba e Ugo, Akash Kumar è andato in albergo per fare la quarantena prima del ritorno nel nostro Paese. Ovviamente l’ex naufrago è tornato in possesso del suo cellulare e con esso anche i suoi canali social.

Dopo la lunga diretta de L’Isola dei famosi su Canale 5, il modello indiano si è collegato per pochi minuti e poi ha staccato. Successivamente il 28enne veronese ha condiviso una foto che lo mostra in bagno senza maglietta, con una didascalia molto sobria: “La differenza tra un genio e uno stup*do è che il genio ha dei limiti“. (Continua dopo il post)

L’ex naufrago contro Tommaso Zorzi

Il giorno seguente Akash Kumar ha prima smentito categoricamente le voci sulla sua presunta operazione agli occhi e poi ha attaccato Tommaso Zorzi. Il modello indiano ha anche condiviso una chat Whatsapp tra lui e il rampollo meneghino, in cui il vincitore del Grande Fratello Vip 5 gli chiederebbe di vederlo.

“Quante cose dicono di me… nemmeno io sapevo di queste cose, dagli occhi, ad altre robe. Purtroppo l’invidia è una brutta bestia. Dicono che mi sono rifatto, ma loro sembrano usciti da Frankenstein, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei. Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà. Criticano me che ho una carriera e a 6 anni facevo campagne”, ha detto l’ex naufrago.

Poi quest’ultimo si è pentito di aver fatto L’Isola dei Famosi 15 perché secondo lui in questo mondo dei reality cercano sempre di buttare giù chi ha già una carriera. “Ma anche a chi non ha una carriera cercano di fargliela fare, come nel caso di Tommaso Zorzi che due anni fa nessuno sapeva chi fosse; è venuto fuori tramite i social dicendo due minc***te tipo Genitore 1, Genitore 2 e ha fatto boom. Caro Tommaso, sono stato un signore con te, ma tu hai cercato di rovinarmi, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La tv ha bisogno di persone come te”, ha concluso il 28enne. (Continua dopo la foto)

Akash Kumar contro Elettra Lamborghini.

Oltre a Tommaso Zorzi, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 Akash Kumar se l’è presa anche con l’altra opinionista, ovvero Elettra Lamborghini. “Sai quanti cereali sottomarca ti devi mangiare prima di avere tutte le campagne di Vogue che ho fatto io? Volevo dire alla signora Lamborghini che ho fatto più campagne su Vogue io che tu dischi su Spotify. Pem Pem! Cinema, non avete vinto, ho vinto io”, ha concluso il modello indiano. Ecco il video: