Il Paradiso delle signore spoiler 25 marzo: Gabriella scopre il segreto di Cosimo

Gli spoiler della puntata del Paradiso delle signore di giovedì 25 marzo rivelano che Stefania sarà davvero in fibrillazione per ciò che le stanno organizzando le Veneri. Ad ogni modo, la dama non sospetterà nulla di quello che stanno combinando le sue amiche.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Gabriella verrà a conoscenza di tutto quello che Cosimo sta provando disperatamente a tenerle nascosto da un po’ di tempo. La coppia riuscirà a superare la loro prima grave crisi?

Spoiler 25 marzo: Marcello offre il suo appoggio a Ludovica

Giovedì 25 marzo andrà in onda un nuovo episodio del Paradiso delle signore, con precisione si tratta del numero 114 di questa stagione. In tale occasione vedremo che le Veneri continueranno ad organizzare la festa a sorpresa per Stefania. Le ragazze hanno intenzione di regalare alla loro amica una giornata davvero speciale, che si concluderà anche con dei regali. La festeggiata intuirà che c’è qualcosa di strano nell’aria, ma non riuscirà a comprendere l’effettiva natura della sorpresa che le stanno organizzando Irene, Maria e Anna.

Le ragazze, dal canto loro, decideranno di rivolgersi a Marcello per chiedergli un favore. Nello specifico gli domanderanno se potranno sfruttare la caffetteria per poter festeggiare il compleanno della loro amica. Barbieri, intanto, sarà molto coinvolto dalle vicende che hanno catturato l’attenzione di Ludovica nell’ultimo periodo. La fanciulla ha appena scoperto che sua madre ha messo in vendita la loro villa di famiglia, pertanto, potrebbe finire sul lastrico.

La scoperta di Gabriella al Paradiso delle signore

Marcello, quindi, deciderà di offrire alla sua amica speciale tutto il supporto di cui lei ha bisogno. Questo, naturalmente, finirà per avvicinarli considerevolmente. Su di un altro versante, invece, nella puntata del 25 marzo del Paradiso delle signore, vedremo che Gabriella scoprirà per caso quello che sta accadendo alla ditta Palmieri. La fanciulla apprenderà che un affare molto importante nel quale era coinvolto suo marito è andato a rotoli.

La conseguenza diretta di questo avvenimento è che la ditta possa passare completamente nelle mani di Umberto. La stilista rimarrà senza parole dinanzi questa scoperta e non potrà fare a meno di chiedere spiegazioni a suo marito. Cosimo, trovatosi con le spalle al muro, deciderà di confessarle tutto quello che è accaduto e a cui va in contro. La coppia, dunque, si troverà ad affrontare la prima ufficiale crisi del loro rapporto.