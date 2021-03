Uomini Donne, ex corteggiatore ‘smaschera’ Riccardo e Roberta: “Tutta una montatura”

Moreno Napoli affonda Guarnieri e Di Padua

Chi segue Uomini e Donne sa perfettamente che qualche settimana fa c’è stata la scelta con tanto di petali di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due hanno deciso di lasciare il programma e di vivere il loro sentimento lontano dai riflettori. Nonostante l’ex cavaliere e l’ex dama formino una bellissimo coppia qualcuno sostiene che la loro non è una vera storia d’amore. Oltre agli utenti web anche un ex volto del Trono classico si è espresso in tal senso.

Stiamo parlando di Moreno Napoli, colui che venne considerato il sosia di Stefano de Martino. Il ragazzo, intervenuto in diretta con Simone Bolognesi, Germano Avolio e Sara Sottili, anch’essi ex protagonisti del dating show, ha detto la sua sulla neo coppia. “Secondo me é tutta una montatura. Da quel che so lui é arrivato lì, era già stato nel parterre, conosceva già Roberta, guarda caso escono lui e Roberta…io non vedo nulla di genuino“, ha detto il giovane precisando che si tratta solo di un suo pensiero.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri a Temptation Island?

Dopo l’intervento di Moreno Napoli durante la diretta Instagram a quattro, ha poi preso la parola Simone Bolognesi. Quest’ultimo ha dichiarato che con molta probabilità potremo rivedere Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sul piccolo schermo e, in particolare a Temptation Island.

Naturalmente, come detto prima, si tratta solo di opinioni personali, ma l’ex di Uomini e Donne è più che certo di rivedere il personal trainer pugliese e la sua fiamma molto presto di nuovo in televisione. “Non so se Temptation é l’obiettivo di quest’anno o dell’anno prossimo, ma li rivedremo in televisione, lo posso mettere per iscritto“, ha asserito l’ex cavaliere.

Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello innamorati più che mai

Nelle ultime settimane, oltre a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua altri protagonisti hanno lasciato inaspettatamente Uomini e Donne. Ad esempio, Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello hanno deciso di allontanarsi dal dating show di Maria De Filippi per continuare a frequentarsi fuori.

Come l’ex di Ida e la sua fiamma, anche per quest’ultimi la loro relazione sentimentale procede a gonfie vele. Infatti, Alessandra Chiariello, in una recente intervista rilasciata a Fralof, ha detto di essere particolarmente felice al fianco dell’ex cavaliere romano e si divertono parecchio insieme.