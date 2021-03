Walter Zenga rifiuta l’Isola dei famosi: “Cachet troppo basso”, poi due sbarchi inattesi (FOTO)

L’Isola dei famosi ha riaperto i battenti e i gossip legati a questo programma sono davvero parecchi, uno degli ultimi vede coinvolto Walter Zenga. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, infatti, pare che il padre dell’ex gieffino abbia deciso di rifiutare l’invito a prendere parte al programma.

A causare il suo rifiuto sembrerebbe essere stato il cachet troppo basso offerto dalla produzione del reality show. Vediamo quali sono i dettagli di questa intricata vicenda e le ultime anticipazioni sul programma.

Trattative saltate per Walter Zenga

Il cast dell’Isola dei famosi non è ancora completato in quanto altri protagonisti sbarcheranno in Honduras e tra di loro sarebbe dovuto esserci anche Walter Zenga. La trattativa, però, non sembra sia andata a buon fine in quale l’allenatore di pallore pare si sia rifiutato all’ultimo momento. Il motivo risiede nel fatto che la produzione gli avrebbe offerto un cachet troppo basso per le sue aspettative. A diffondere questa indiscrezione è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale si è detto basito per questa presa di posizione.

Al momento, però, non è pervenuto alcun commento da parte del padre di Andrea e non ci sono neppure informazioni certe in merito all’ipotetico cachet offerto al protagonista. Dando un’occhiata ai compensi destinati ad alcuni vip di questa edizione, vediamo che tra le più pagate sembra esserci Elisa Isoardi, la quale percepirebbe sui 15.000 euro a settimana. Daniela Martani e il visconte Ferdinando Guglielmotti, invece, avrebbero firmato per 12.000 euro. (Continua dopo la foto)

I nuovi sbarchi sull’Isola dei famosi

Tra i 7.000 e i 10.000, invece, ci sarebbero i compensi di Paul Gascoigne, Vera Gemma, Giles Roxcca, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi. Considerando questi dati è molto probabile che a Walter Zenga siano state offerte cifre analoghe per prendere parte all’Isola dei famosi. Ad ogni modo, a fronte di un rifiuto, pare ci siano altri concorrenti pronti a mettersi in gioco. Il primo Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, il quale pare sbarcherà molto presto sull’Isola.

Da poco, poi, sono trapelate anche altre indiscrezioni che riguarderebbero due ingressi “shock”. Stiamo parlando di Selvaggia Roma e il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Tra io due non scorre affatto buon sangue, pertanto, la loro potenziale partecipazione regalerà certamente tantissimi momenti di trash ai tanti telespettatori del reality show.